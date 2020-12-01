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Что не стоит делать после вакцинации от COVID-19, рассказал иммунолог

13:00 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Имеющие место единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.

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Иммунолог предупредил о главном запрете после вакцинации от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Что не стоит делать после вакцинации от COVID-19, рассказал иммунологКуда исчезла главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?Ещё 693 новостей

Иммунолог Яков Беркун предупредил о главном запрете после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим заявил, что участникам испытаний вакцины не стоит самостоятельно сдавать анализы на антитела, чтобы узнать о том, получили ли они препарат или плацебо. Профессор отметил, что, тем более, не стоит сообщать результаты тестов лечащему врачу, так как это может повлиять на исход исследования.

При этом он подчеркнул, что имеющие место единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что главный недостаток вакцин от коронавируса, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. По ее словам, если люди сделают себе только первую прививку, а вторую нет, результативность кампаний по массовой вакцинации сведется на нет.

COVID-19 коронавирус пандемия
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