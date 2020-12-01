"Король сырков": Как делал миллиарды на творожных сырках и лечил людей Борис Александров

В начале 90-х по стечению обстоятельств Александров оказался на территории одного из пищевых комбинатов, где увидел очередь за молоком, сметаной и творогом, и вскоре стал продавать продукцию Тульского молочного комбината.

Борис Александров окончил Первый московский медицинский институт по специальности «врач-терапевт» и 10 лет отработал врачом в Сахалинском морском пароходстве

30 ноября умер Борис Александров — известный всем по знаменитому бренду творожных сырков «Б. Ю. Александров» президент группы компаний «Ростагроэкспорт» и основатель латвийской Academy Viltality. Сырками он начал заниматься в 90-х, а до этого бывший врач-терапевт успел отсидеть срок в СССР за нелегальное производство водки. 73-летний Александров в последние годы боролся с раком, жил в Латвии, где построил центр похудения, и горел новой идеей — побороть эректильную дисфункцию. Потому что «в душе люди моложе».

Сначала была водка

Борис Александров окончил Первый московский медицинский институт по специальности «врач-терапевт» и 10 лет отработал врачом в Сахалинском морском пароходстве, из-за чего его в итоге выписали из московской квартиры. Потом Александров вернулся в столицу, но без прописки его не брали на работу, рассказывал он сам в интервью Forbes.

«В это время у меня уже был ребенок, и я, имея диплом врача, пошел разгружать грузы на станцию», — рассказывал он. Александрову это надоело: он вспомнил, как во время учебы подрабатывал грузчиком на водочном заводе, где и увидел и запомнил весь процесс производства водки.

«В принципе, для врача сделать спирт, выгнать спирт, очистить его так, как нужно, не составляет никакого труда. А водка была дефицитом, я делал в день два ящика, это были хорошие деньги. С каждой бутылки я имел один рубль, то есть 40 рублей в день, то есть 1200 рублей в месяц — можно уже жить», — вспоминал он.

За нелегальное производство и торговлю водкой в 1983 году он получил пять лет заключения, два из которых провел под следствием и год — в колонии. Тем не менее к СССР Александров относился тепло — хвалил образование и медицину тех времен. О тюрьме говорил, что там научился разбираться в людях.

«Можно было спокойно честным путем зарабатывать, но я выбрал путь более легкого зарабатывания денег, хотя понимал, что нарушаю закон. И сел. Я никого не винил, только себя», — говорил он.

После колонии, во время перестройки он занимался продажей книг, торговал китайскими коврами, конфетами и кукурузными палочками, пока не наткнулся на новую идею — производство творожной массы и творожных сырков — они в итоге принесли ему состояние. Творожные сырки «Б. Ю. Александров» стали самым знаменитым его брендом.

Потом — творожные сырки

В начале 90-х по стечению обстоятельств Александров оказался на территории одного из пищевых комбинатов, где увидел очередь за молоком, сметаной и творогом, и вскоре стал продавать продукцию Тульского молочного комбината, рассказывал он в интервью РБК.

На тот момент оказалось, что из всей молочной продукции особенно хорошо продается творожная масса, которую Александров продавал в прозрачной упаковке: было видно, что в ней много изюма — на контрасте с тем продуктом, который выпускали госпредприятия. «Люди брали, а там изюма — как грязи. У нас это пошло на ура. И мы тогда организовали первый цех», — вспоминал он. В другом интервью он говорил, что первым цехом стало 30-метровое помещение при больнице в корпусе, где была столовая.

Идея с производством творожных сырков появилась так: из-за развала СССР страны Прибалтики и Белоруссия какое-то время не могли ввозить в Россию творожные сырки из-за новых правил экспорта. «Получилась дыра в 1,2 миллиона сырков, которые недополучали наши покупатели», — говорил Александров в интервью Forbes. Он поехал в Литву на завод, который делал линии для производства сырков, и заказал 20 таких линий.

Из-за сложностей с транспортировкой завод брался сделать эти линии только в течение пяти лет, но Александров сам летал за нужными деталями по миру, и вместо пяти лет 20 линий собрали за полгода. «Заполнили нишу в 1,2 миллиона сырков в день и держим ее уже 25 лет», — с гордостью говорил он.

В 1998 году входящая в группу «Ростагроэкспорт» компания «Ростагрокомплекс» построила молокозавод в Пушкине, выкупив там заброшенный детский лагерь. К 2003-му группа создала предприятие по производству глазури в Калининграде и завоевала половину российского рынка творожных сырков, писал журнал «Секрет фирмы». Правда, «Ростагроэкспорт» затем начали теснить Danone, «Вимм-Билль-Данн» и «33 коровы».

«Все говорят: „Удача-удача…“ А я заметил, что когда я что-то начинаю делать, ко мне и приходит удача», — говорил он в интервью РБК.

56 наименований Александрова

Компанию «Ростагрокомплекс» (судя по всему, это основное предприятие группы компаний) вместе с партнером — врачом и бывшим соседом по общежитию Первого меда Юрием Изачиком — Александров основал в 1995 году, следует из данных СПАРК. В последние годы ее выручка все время росла и в 2019 году составила 8,5 миллиарда рублей.

Александров часто хвалил введение Россией продовольственных санкций — говорил, что это позволило молочному производству в стране встать на ноги. До этого российским производителям было сложно конкурировать с латвийскими, жаловался он: в России молоко стоило 24 рубля за литр, а в Латвии — 14–16 рублей. «И когда ввели санкции… и прекратили доступ дешевого молока, появилось время, чтобы встать на ноги. Мы научились получать молоко подешевле и за время санкций выросли на 45%», — говорил он в интервью Forbes.

В одном из последних интервью Александров говорил, что сейчас его компания выпускает 56 наименований, в том числе сметану, творог и шоколадные конфеты под брендами «Б. Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Ностальгия», «Крепыш», «Вкусный день». По данным «Ведомостей», с 2000 года группа выпускает плавленые сыры под марками «Дружба», «Янтарь», «Коралл» и «Шоколадный».



Сейчас «Ростагрокомплекс» на 100% принадлежит Изачику — Александров оставался президентом группы компаний, непосредственно ему принадлежала только компания ООО «Мужская мечта», занимающаяся разработками в сфере естественных наук: в последние годы Александров переживал серьезную болезнь и увлекся проектами в сфере здоровья.

Борьба с раком

В 2014 году у Александрова, по его словам, диагностировали рак лимфатических узлов. Ему рассказали, что лучше всего это заболевание лечат в Германии, в Мюнхенском медицинском институте. Туда бизнесмен и уехал лечиться.

«Они меня протянули семь лет, использовали всевозможные способы лечения. При одном из способов, особенно тяжелом, я ходил до туалета по стенке. Туда-обратно по стенке. Они меня продержали, восстановили, я семь лет прожил, работал и лечился. А потом через семь лет они сказали: „Все, мы, к сожалению, перебрали все лекарства, ничем вам помочь не можем“», — рассказывал Александров в интервью Forbes в марте 2020 года.

Он продолжил лечение в США, в бостонской клинике, где «разрешают испытывать новые виды лекарств без разрешения». По словам Александрова, там ему пересадили антитела к раковым клеткам, после чего он впал в кому на две недели.

«К счастью, это не сказалось на сообразительной способности, бизнесменские принципы остались», — посмеивался предприниматель в том же интервью. Экспериментальное лечение, по его собственным словам, обошлось ему в 500 тысяч долларов.

Центр похудения в Латвии

Свой переезд в Латвию Александров называл случайным. Когда бизнесмен решил лечиться от рака в Германии, его виза позволяла ему находиться в стране только по три месяца раз в полгода. А курс лечения длился шесть месяцев, и прерывать его было нельзя. Чтобы иметь возможность надолго оставаться в Евросоюзе, Александров купил квартиру в Юрмале и получил вид на жительство в Латвии.

Со временем здоровье Александрова улучшилось. Но из-за гормонов, которые пришлось принимать, бизнесмен сильно поправился — и решил открыть в Латвии центр похудения. Он был создан в 2013 году и получил название Academy Vitality. Клиника предлагает программы коррекции веса, месяц пребывания в ней стоит 3500–4500 долларов, говорил Александров Forbes в феврале 2020-го.

Сам Александров называл свой центр «цивилизованной тюрьмой»: «В свое время я отсидел в тюрьме по 154-й статье, это незаконное предпринимательство. В тюрьме изоляция, там нет соблазнов. Тебе дают то, что дают, и все. Там толстых людей вообще нет. И я тогда решил этот принцип претворить здесь. Мы взяли, купили 180 гектаров земли, обнесли их забором, построили гостиницы. < …> И у нас это все пошло, и люди, которые приезжали, спокойно сбрасывали за месяц где-то 15–20 килограммов».

На сайте центра «цивилизованная тюрьма» описана так: «Academy Vitality — это единственный центр подобного плана в Балтии, да и, наверное, во всем мире, где процесс снижения веса проходит в полной изоляции без лишних искушений (неправильная еда, сладкое и алкоголь) на просторной территории в 180 гектаров и под строгим наблюдением специалистов».

По словам Александрова, он вложил в клинику около 20 миллионов евро. «Но этот проект не приносит больших денег. Но я повторюсь — в Латвии безумные налоги. Я не знаю, что нужно делать, чтобы построить здесь выгодное дело, потому что когда налоги под 90%, делать конкурентоспособный бизнес очень тяжело», — жаловался бизнесмен.

Лечение эректильной дисфункции

В своих интервью, данных в последние годы, бизнесмен не раз подчеркивал, что любит то, чем занимается. «Деньги не обязательно делают человека счастливым. Но, имея деньги, нужно обязательно прожить интересную жизнь. Все. Деньги дают возможность прожить жизнь интересно», — говорил он РБК в 2017 году.

Кроме похудения, Александров в последние годы интересовался вопросом лечения эректильной дисфункции. «Когда мы приехали в Латвию, я искал здесь участки, чтобы открыть центр похудания, и хозяин одного из участков рассказал, что он был очень толстый и у него были проблемы [с потенцией], а потом сбросил килограмм 40 и от этих проблем избавился. Я это запомнил, и уже где-то три с половиной — четыре года назад мы начали работать [над этой проблемой] вплотную», — вспоминал бизнесмен в июне 2020 года в интервью изданию MarketMedia.

По его словам, с тех пор исследователи, которые работают над проектом, научились «вызывать эрекцию путем электростимуляции малыми токами». «Мы ставим на нервы [которые отвечают за кровенаполнение полового члена] специальные электроды и в любой момент можем добиться эрекции, нажав кнопку на пульте», — объяснял принцип действия Александров.

Исследователи провели тесты на обезьянах и начали испытания на людях. В экспериментальную группу попали 50 мужчин, у 85% из них эрекция восстановилась, говорил бизнесмен в марте 2020-го. К лету он, по собственным словам, вложил в проект семь или восемь миллионов в валюте; для завершения требовалась еще «пара-тройка миллионов». Стоимость будущей услуги — операции по установке набора электродов — Александров оценивал в две-три тысячи долларов.

«Я абсолютно счастливый человек. И счастье в том числе, что в старости я имею возможность делать то, что я хочу. Это компонент счастья. Раз уж бог меня оставил после тромба, после рака, после того, как сердце перестало биться, значит, он имеет в виду, что я какую-то задачу должен решить. Ну вот я считаю, что я должен решить задачу с эректильной дисфункцией. Потому что в душе люди моложе», — объяснял он свое последнее увлечение.

Скептическое отношение к ковиду

В феврале 2020 года в интервью Forbes Александров говорил о своем скептическом отношении к коронавирусу и к ношению масок: «Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир».

«Все хотят носить маски, значит, нужны сотни, если не миллионы масок, на которых можно нажить деньги. Это первое. Второе — это вакцинирование. Все должны его пройти, а это тоже гигантские деньги, которые зарабатывают на этом люди», — говорил Александров.

23 ноября, по данным телеграм-канала Mash, Александрова госпитализировали с коронавирусом и в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Информацию о госпитализации подтверждал представитель бизнесмена. 30 ноября Александров умер.

Источник: Медуза