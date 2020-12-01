Жесткий COVID-19: Все запреты и дозволения губернатора Травникова до 31.03.2021 года жителям Новосибирской области

Совсем недавно — 30 ноября — глава региона продлил ограничительные меры из-за коронавируса. Что можно, а что делать нельзя до весны следующего года — подробно в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого сибиряка

Как изменилась жизнь жителей Новосибирской области с марта 2020 года? Напомним, 18 марта правительство региона приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

А совсем недавно — 30 ноября — губернатор Андрей Травников продлил ограничительные меры из-за коронавируса до 31 марта 2021 года. Что можно, а что делать нельзя до весны следующего года — подробно в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Запреты

1. Школьные занятия в очном режиме под запретом до 31 декабря 2020. В реальном времени можно учиться только ученикам с 1 по 5 класс, а также 11-классникам. Малокомплектные школы, а также коррекционные учебные заведения будут заниматься очно.

2. Введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов с 24:00 до 08:00.

3. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах.

4. Не работают детские площадки в ТРЦ.

5. С 28 ноября в общественном транспорте, такси, лифтах, на остановках, в местах массового пребывания людей и магазинах граждане обязаны находиться только в масках, в противном случае в обслуживании им будет отказано.



Дозволения

1. С сентября в Новосибирской области разрешили гастрольную деятельность в сфере культуры.



2. С сентября увеличили заполняемость стадионов с 25 до 50%.3. Возобновлена работа учреждений молодежной политики.4. Соляриям и салонам для снижения веса и похудения разрешили работать с сентября 2020.5. Тогда же возобновили проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работу концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.6. С 12 сентября в Новосибирской области возобновили свою деятельность театры, кинотеатры и концертные организации.7. Тренажерные залы и фитнес-центры работают.8. До 15.01.2021 допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. При этом количество присутствующих в зале обслуживания ограничено и исчисляется исходя из расчета один посетитель на 4 кв. м, но не более 50 человек.9. Новогодние корпоративные банкеты и другие подобные мероприятия должны завершиться не позднее 00:00, а начаты не ранее 08:00. Остается обязательным условием размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра.