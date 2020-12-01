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Пьяная полуголая невеста: прогулялась на морозе в нижнем белье и с бутылкой водки Кристина Асмус

13:15 01.12.2020 Фото: скриншот ©instagram.com/asmuskristina
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В какой-то момент актриса во весь голос закричала: «Я Бабанина из Протвино».

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На самом деле в Сети появился отрывок из нового фильма актрисы «Булки»

На голове актрисы была фата.

Накануне российская актриса Кристина Асмус появилась на улице в нижнем белье (красный короткий топ и трусы с высокой посадкой), на голове у нее была фата, сверху - длинный голубой пуховик, на ногах - сапоги, в руках - чемодан. Асмус с размазанной косметикой на лице выглядела нетрезвой на видео, размещенном ею у себя на странице в Инстаграм. В какой-то момент актриса во весь голос закричала: ««Я Бабанина из Протвино».

На самом деле в Сети появился отрывок из нового фильма актрисы «Булки». Она играет в нем главную роль Тани Бабаниной из подмосковного Протвино, которая «...мастерски печет и мечтает о своем кафе. Но чтобы исполнить мечту, ей предстоит выйти из зоны комфорта».

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

актриса кино фильм Кристина Асмус
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Аноним, 01 декабря 2020 14:41
НВР:
Нет. Телосложение страшненькое!..

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