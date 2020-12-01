Покончил с собой еще один ковидный пациент в больнице Новосибирска

С собой покончил 86-летний мужчина

ЧП произошло в госпитале для ветеранов войн.

В Новосибирске зарегистрирован третий случай самоубийства больных в коронавирусных госпиталях. В этот раз ЧП произошло в госпитале для ветеранов войн. С собой покончил 86-летний мужчина. Сообщают местные СМИ.

Как сообщил источник в полиции, тело мужчины было обнаружено утром в субботу, 28 ноября, в туалете медицинского учреждения.

В минздраве Новосибирской области подтвердили, что происшествие имело место.

«Да, такой случай действительно был. На место была вызвана полиция», — сообщила пресс-секретарь минздрава Светлана Шуваева.