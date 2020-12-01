01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Покончил с собой еще один ковидный пациент в больнице Новосибирска

11:45 01.12.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Его тело обнаружили утром 28 ноября.

% name% title
С собой покончил 86-летний мужчина

ЧП произошло в госпитале для ветеранов войн.

В Новосибирске зарегистрирован третий случай самоубийства больных в коронавирусных госпиталях. В этот раз ЧП произошло в госпитале для ветеранов войн. С собой покончил 86-летний мужчина. Сообщают местные СМИ.

Как сообщил источник  в полиции, тело мужчины было обнаружено утром в субботу, 28 ноября, в туалете медицинского учреждения.

В минздраве Новосибирской области подтвердили, что происшествие имело место.

«Да, такой случай действительно был. На место была вызвана полиция», — сообщила пресс-секретарь минздрава Светлана Шуваева.

COVID-19 коронавирус пандемия самоубийство суицид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что происходит?

Аноним, 01 декабря 2020 12:27
Очень странно. Может коронавирус и правда поражает мозг. Вообще соглашусь, что депрессия от ковида сильная. Мне казалось что это не закончится никогда, и желание жить было на нуле. Может у этих пациентов дела обстояли еще хуже.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что не стоит делать после вакцинации от COVID-19, рассказал иммунолог
13:00 01-12-2020
Что не стоит делать после вакцинации от COVID-19, рассказал иммунолог
Зима пришла с рекордом: 7 пациентов скончались от коронавируса за сутки на 1 декабря в Новосибирской области
12:56 01-12-2020
Зима пришла с рекордом: 7 пациентов скончались от коронавируса за сутки на 1 декабря в Новосибирской области
Коронавирусом заболели 177 человек за сутки на 1 декабря в Новосибирской области
12:52 01-12-2020
Коронавирусом заболели 177 человек за сутки на 1 декабря в Новосибирской области
Когда день банковского работника в декабре 2020?
12:50 01-12-2020
Когда день банковского работника в декабре 2020?
БердскОтветят на все вопросы по горячей линии 3 декабря 2020 приставы в Новосибирской области
12:45 01-12-2020
Ответят на все вопросы по горячей линии 3 декабря 2020 приставы в Новосибирской области
Насиловал и избивал умственно отсталых детей директор интерната
12:36 01-12-2020
Насиловал и избивал умственно отсталых детей директор интерната
Притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы дальновидная невеста
12:30 01-12-2020
Притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы дальновидная невеста
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 29
12:26 01-12-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскОтпустили из колонии строго режима осужденного за взятку на 10 лет экс-мэра Бердска Илью Потапова. Когда он встретится с семьей? 3
12:21 01-12-2020
Отпустили из колонии строго режима осужденного за взятку на 10 лет экс-мэра Бердска Илью Потапова. Когда он встретится с семьей?
5 полезных трав, которые каждый может вырастить в квартире зимой
12:20 01-12-2020
5 полезных трав, которые каждый может вырастить в квартире зимой