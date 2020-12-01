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Насиловал и избивал умственно отсталых детей директор интерната

12:36 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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СК возбудил дело.

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В Мокшане возбуждено уголовное дело по информации, распространенной в СМИ, об унижениях и применении насилия в отношении воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей

В целях проверки следственным путем фактов, изложенных в информации, распространенной в СМИ, об унижениях и применении насилия в отношении воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения). Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: penza.sledcom.ru

интернат превышение должностных полномочий угроза
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