Испугались террористов и отказали в воде для хоккейной коробки жители микрорайона Северного в Бердске

"Мы бы врезали свои счетчики и полностью все бы оплачивали до копеечки. Сейчас мы нашли альтернативное решение, заливаем.", - рассказала Ашихмина.

Хоккейную коробку удалось залить в Северном

Хоккейная коробка в микрорайоне Северном для зимних развлечений появилась год назад исходя из нужд и желаний бердчан. Оборудование для коробки перевезли специально из ЛДС "Бердск". Деньги на установку хоккейных бортов выделили депутаты горсовета Бердска Иван Минин и Андрей Никулин на 320 тысяч рублей. В эту сумму включили планировку участка, транспортировку бортов, установку каркаса, обшивку фанерой и сертификат. Открытие объекта состоялось 8 сентября 2019 года, но в 2020 году жители Северного решили не идти навстречу власти. Камнем преткновения оказалась вода для заливки катка.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" директор МКУ «ОФКиС» Бердска Светлана Ашихмина, одной из причин отказа жители микрорайона Северный назвали антитеррористическую защищенность.

- Они сказали, что не хотят видеть на своей территории чужих людей, потому как существует антитеррористическая защищенность и возможны какие-то проблемы с подключением, хотя представители КБУ туда выезжали и говорили, что все это решаемо. Мы бы врезали свои счетчики и полностью все бы оплачивали до копеечки. Сейчас мы нашли альтернативное решение, заливаем. Уже две заливки прошли на микрорайоне Северный. Если погода позволит, то первые матчи, тренировки будем проводить в выходные там,- прокомментировала вчера, 30 ноября, Светлана Васильевна.

К сожалению, жители домов, которые противостоят заливке катка, отказались от комментария "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что в Бердске активным ходом идет и реконструкция хоккейной коробки и на ул. Горького, 1.

После визита губернатора Андрея Травникова в Бердск 11 сентября 2020 года было принято решение о ремонте хоккейной коробки. Сумма, которую готовы выделили на ремонт коробки составляет 2 млн рублей.

Как упомянула директор МКУ «ОФКиС» Бердска Светлана Ашихмина стоимость проекта увеличилась.

- Мы меняем бортовую систему. Убираем старые деревянные борта и ставим новое современное оборудование из которого сделаны катки в Новосибирской области, проверенные временем и зимой.

3,5 млн рублей выделено на всю коробку. На остальные оставшиеся деньги запланированы работы на следующий год, хотим еще резиновое покрытие постелить,- рассказала Светлана Васильевна.