01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Испугались террористов и отказали в воде для хоккейной коробки жители микрорайона Северного в Бердске

13:43 01.12.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
1 0

"Мы бы врезали свои счетчики и полностью все бы оплачивали до копеечки. Сейчас мы нашли альтернативное решение, заливаем.", - рассказала Ашихмина.

% name% title
Хоккейную коробку удалось залить в Северном

Хоккейная коробка в микрорайоне Северном для зимних развлечений появилась год назад исходя из нужд и желаний бердчан. Оборудование для коробки  перевезли специально из ЛДС "Бердск". Деньги на установку хоккейных бортов выделили депутаты горсовета Бердска Иван Минин и Андрей Никулин на 320 тысяч рублей. В эту сумму включили планировку участка, транспортировку бортов, установку каркаса, обшивку фанерой и сертификат. Открытие объекта состоялось 8 сентября 2019 года, но в 2020 году жители Северного решили не идти навстречу власти. Камнем преткновения оказалась вода для заливки катка.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" директор МКУ «ОФКиС» Бердска Светлана Ашихмина, одной из причин отказа жители микрорайона Северный назвали антитеррористическую защищенность.

- Они сказали, что не хотят видеть на своей территории чужих людей, потому как существует антитеррористическая защищенность и возможны какие-то проблемы с подключением, хотя представители КБУ туда выезжали и говорили, что все это решаемо. Мы бы врезали свои счетчики и полностью все бы оплачивали до копеечки. Сейчас мы нашли альтернативное решение, заливаем. Уже две заливки прошли на микрорайоне Северный. Если погода позволит, то первые матчи, тренировки будем проводить в выходные там,- прокомментировала вчера, 30 ноября, Светлана Васильевна.

К сожалению, жители домов, которые противостоят заливке катка, отказались от комментария "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что в Бердске активным ходом идет и реконструкция хоккейной коробки и на ул. Горького, 1.

После визита губернатора Андрея Травникова в Бердск 11 сентября 2020 года было принято решение о ремонте хоккейной коробки. Сумма, которую готовы выделили на ремонт коробки составляет 2 млн рублей.

Как упомянула директор МКУ «ОФКиС» Бердска Светлана Ашихмина стоимость проекта увеличилась.

- Мы меняем бортовую систему. Убираем старые деревянные борта и ставим новое современное оборудование из которого сделаны катки в Новосибирской области, проверенные временем и зимой.
3,5 млн рублей выделено на всю коробку. На остальные оставшиеся деньги запланированы работы на следующий год, хотим еще резиновое покрытие постелить,- рассказала Светлана Васильевна.

лдс бердск хоккей хоккейная коробка Светлана Ашихмина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно ли поступили жители Северного?

Аноним, 01 декабря 2020 13:51
Да правильноНВР:

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Достал отвертку и дубинку и начал наказывать»: водитель маршрутки устроил казнь водителю Honda за ДТП
15:00 01-12-2020
«Достал отвертку и дубинку и начал наказывать»: водитель маршрутки устроил казнь водителю Honda за ДТП
Продлят ли каникулы школьникам Новосибирской области, стало известно
15:00 01-12-2020
Продлят ли каникулы школьникам Новосибирской области, стало известно
БердскГотова родить 8-го ребенка награжденная "За материнскую доблесть" 31-летняя Елена Елизарова из Бердска. На что она потратит 50 тыс. руб., почему не водит детей в школу и не боится рожать?
14:57 01-12-2020
Готова родить 8-го ребенка награжденная
Экстремизм в прямом эфире: грозит новое уголовное дело Навальному
14:48 01-12-2020
Экстремизм в прямом эфире: грозит новое уголовное дело Навальному
Призвал жителей «активнее подключаться» к работе по борьбе с COVID-19 и помогать медикам транспортом Дегтярев
14:45 01-12-2020
Призвал жителей «активнее подключаться» к работе по борьбе с COVID-19 и помогать медикам транспортом Дегтярев
"Веселить людей сейчас в мои планы не входит": 75-летний юбилей отмечает Геннадий Хазанов
14:42 01-12-2020
Власть озвучила, каким категориям пенсионеров и на сколько повысит пенсии в декабре 2020 года
14:40 01-12-2020
Власть озвучила, каким категориям пенсионеров и на сколько повысит пенсии в декабре 2020 года
БердскВыложит 2,7 млн рублей за год для охраны стариков и инвалидов пансионат им. Калина в Бердске
14:33 01-12-2020
Выложит 2,7 млн рублей за год для охраны стариков и инвалидов пансионат им. Калина в Бердске
Сколько стоят елки и новогодние украшения в Новосибирске и России в 2020 году?
14:30 01-12-2020
Сколько стоят елки и новогодние украшения в Новосибирске и России в 2020 году?
3 главных части зимнего Рождественского поста: Подробный календарь питания по дням
14:20 01-12-2020
3 главных части зимнего Рождественского поста: Подробный календарь питания по дням