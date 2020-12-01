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Синоптики ошарашили своим прогнозом: пообещали аномальный декабрь жителям России

13:30 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Самые большие аномалии будут зафиксированы на азиатской территории страны.

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В Гидрометцентре сообщили, что большинство жителей России ожидает теплый декабрь

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха на большей части европейской территории будет около и на 1 градус выше нормы.
Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается около и выше нормы в большинстве регионов России. Самые большие аномалии будут зафиксированы на азиатской территории страны, где температура будет выше нормы на 1-3 градуса, сообщает Гидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-3 градуса выше средних многолетних значений; в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа - около нормы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха на большей части европейской территории около и на 1 градус выше средних многолетних значений, а на юге Оренбургской области и Башкирии - на 1 градус ниже нормы.

декабрь прогноз погоды
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