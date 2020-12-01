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Обо всех положенных детских выплатах и льготах с 1 декабря 2020 вам придет сообщение в Госуслуги

12:02 01.12.2020 Фото: pixabay
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Крайне важно, чтобы информация о всех мерах поддержки, которое даёт государство, была доступна семьям, чтобы они могли легко и оперативно ею пользоваться. Вице-спикер отметила, что речь в том числе идёт о налоговых льготах, ипотечных каникулах, льготном кредитовании, использовании материнского капитала, льготах на региональном уровне.

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Обо всех положенных детских выплатах и льготах с 1 декабря 2020 вам придет сообщение в ГосуслугиПолный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября ГосдумаЕщё 363 новостей

С 1 декабря 2021 года россияне смогут получить всю интересующую информацию о полагающихся им мерах соцзащиты и льготах на портале госуслуг. Узнать о причитающихся социальных преференциях через единый call-центр граждане смогут позже — с 1 июля 2021 года, а при личном посещении органов государственной или муниципальной власти, а также МФЦ — с 1 января 2022 года, сообщает Парламентская газета.

«Парламентская газета»​ напоминает, что нововведение обеспечивает оперативный доступ граждан, в частности, к информации о налоговых льготах, ипотечных каникулах,​ льготном кредитовании,​ использовании материнского капитала, а также региональных льготах.

Согласно принятому в декабре прошлого года закону, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки, доступ к которой можно будет получить через портал госуслуг, единый call-центр (с 1 июля 2021 года) и путём личного посещения учреждений органов власти (с 1 января 2022 года).

Таким образом, внедрённый механизм информирования о мерах соцзащиты и льготах позволит гражданам получить данные в удобном для них формате, ранее пояснял парламентским журналистам преимущества информсистемы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера палаты, «сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает три тысячи, охватывают 54 миллиона граждан». «К сожалению, далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения, — сказал политик. — Должна быть единая, простая и доступная система информирования».

Также, по словам Володина, принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности бюджетного планирования — «создание единой системы, где будет сведена информация обо всех льготниках и будет видно количество людей, которые получили меры поддержки и могут обратиться за ней в следующем году, позволит более точно планировать бюджет».

Информацию предоставят незамедлительно
Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ранее поясняла также, что «государство, взяв на себя социальные обязательства и обеспечив реализацию мер соцподдержки, крайне заинтересовано в том, чтобы гражданин в полной мере использовал положенные ему льготы».

Информация будет предоставлена незамедлительно, в момент самого обращения. Речь идёт обо всех основаниях и формах социальной поддержки без ограничения. «Мы даём социальный навигатор для каждого конкретного человека по его жизненной ситуации», — заявила Ирина Яровая.

По её словам, крайне важно, чтобы информация о всех мерах поддержки, которое даёт государство, была доступна семьям, чтобы они могли легко и оперативно ею пользоваться. Вице-спикер отметила, что речь в том числе идёт о налоговых льготах, ипотечных каникулах, льготном кредитовании, использовании материнского капитала, льготах на региональном уровне.

Человеку «не нужно ходить по разным кабинетам, юристам, чтобы что-то выяснять», это можно будет делать в режиме онлайн или другим удобным способом, пояснила Яровая.

В июне «Парламентская газета» сообщала, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает возможность оказания госуслуг в проактивном виде - когда отдельные услуги предоставляются автоматически. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что задача — сделать оказание госуслуг ещё более простым и удобным для граждан.

Министр напомнил, что ранее начал работу сервис по оформлению материнского капитала, а в апреле — мае на портале госуслуг появился ряд новых сервисов, что дало прирост в 20 миллионов электронных заявлений.

госуслуги льготы портал пособия
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