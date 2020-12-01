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Куда исчезла главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?

12:15 01.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане в недоумении: уже месяц главврач не появляется на пресс-подходах в горадминистрации и не сообщает новости о ситуации с коронавирусом.

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Главврач Алла Дробинская скоро выйдет на работу
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Где находится главврач бердской горбольницы Алла Дробинская, спрашивают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Уже месяц она не бывает на пресс-подходах в мэрии, не сообщает о ситуации с коронавирусом.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, Алла Николаевна находится в отпуске. На время отпуска ее замещает начмед Максим Кучеренко. В среду, 2 декабря, Алла Дробинская уже должна выйти на работу.

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От редакции

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Последний барак на фергане, 01 декабря 2020 12:33
Куда она исчезла. коттедж себе строит, руководит рабочими.
Аноним, 01 декабря 2020 12:34
Наверное уехала отдыхать в Турцию

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