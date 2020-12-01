Куда исчезла главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?

Бердчане в недоумении: уже месяц главврач не появляется на пресс-подходах в горадминистрации и не сообщает новости о ситуации с коронавирусом.

Главврач Алла Дробинская скоро выйдет на работу

Где находится главврач бердской горбольницы Алла Дробинская, спрашивают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Уже месяц она не бывает на пресс-подходах в мэрии, не сообщает о ситуации с коронавирусом.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, Алла Николаевна находится в отпуске. На время отпуска ее замещает начмед Максим Кучеренко. В среду, 2 декабря, Алла Дробинская уже должна выйти на работу.

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