Куда исчезла главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская?

Где находится главврач бердской горбольницы Алла Дробинская, спрашивают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Уже месяц она не бывает на пресс-подходах в мэрии, не сообщает о ситуации с коронавирусом.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, Алла Николаевна находится в отпуске. На время отпуска ее замещает начмед Максим Кучеренко. В среду, 2 декабря, Алла Дробинская уже должна выйти на работу.
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