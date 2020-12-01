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Пираты захватили четырех членов экипажа с танкера в Гвинейском заливе. Среди похищенных есть житель России

13:45 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века.

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Пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе

Пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на сайте посольства России в Республике Бенин и Тоголезской Республике.

Согласно заявлению дипломатов, на корабль «AGISILAOS» в ночь с 29 на 30 ноября было совершено пиратское нападение, в результате которого злоумышленники похитили четырех членов экипажа, в том числе и гражданина России. Отмечается, что инцидент произошел в 75 морских милях от порта города Ломе.

Ранее сообщалось, что пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер NAFELI II. На борту судна находились моряки из России, Украины и Грузии. Танкер передал сигнал об атаке с помощью системы SSAS.

Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран. Например, в сентябре 2020-го пираты напали на судно Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии. Они похитили капитана и одного из членов экипажа — оба граждане России. Всего на борту было семь россиян и 11 филиппинцев. В момент нападения судно находилось недалеко от Лагоса. Летом в этом же районе пираты атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 человек.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов. Морские пираты стали серьезной угрозой для мирового рынка нефти. На Гвинейский залив, ключевой центр, в пределах которого добыча нефти осуществляется восемью странами-экспортерами Западной Африки, к настоящему моменту приходится более 20 нападений пиратов и 90 процентов всех похищений в открытом море.

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