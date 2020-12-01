К врачам обратились через 3 месяца: умерла от бешенства 8-летняя девочка

Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла

Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла от бешенства.

Школьница была доставлена в реанимацию волгоградской больницы, однако вскоре скончалась. Больная собака укусила девочку еще в августе «в домашних условиях», однако родители не придали данному факту значения. Только в ноябре ребенок пожаловался на боль в ноге, и начали проявляться первые симптомы заболевания. Отмечается, что, если бы девочка получила необходимое лечение до их появления, то летального исхода можно было бы избежать.