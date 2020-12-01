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К врачам обратились через 3 месяца: умерла от бешенства 8-летняя девочка

13:25 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Больная собака укусила девочку еще в августе.

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Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла

Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла от бешенства.

Школьница была доставлена в реанимацию волгоградской больницы, однако вскоре скончалась. Больная собака укусила девочку еще в августе «в домашних условиях», однако родители не придали данному факту значения. Только в ноябре ребенок пожаловался на боль в ноге, и начали проявляться первые симптомы заболевания. Отмечается, что, если бы девочка получила необходимое лечение до их появления, то летального исхода можно было бы избежать.

бешенство собака укус
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От редакции

Почему долго тянули?

Аноним, 01 декабря 2020 14:23
Невежество людей пугает уже. Даже, если домашняя собака укусила необходимо обратиться к врачу. В Иркутске (давно дело было) тоже ребенок умер от бешенства. Его цапнула белка. Он кормил с руки белку. Родители тоже не придали этому значения. Так же через пол года ребенок умер.

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