Отпустили из колонии строго режима осужденного за взятку на 10 лет экс-мэра Бердска Илью Потапова. Когда он встретится с семьей?

Слухи об освобождении из колонии бывшего мэра Бердска Ильи Потапова нашли свое подтверждение 1 декабря. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», накануне суд удовлетворил ходатайство о смягчении наказания на оставшиеся ему до окончания 10-летнего срока двух лет. Он просидел 2/3 срока, что позволяет делать это и рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», Потапов все еще находится в новосибирской ИК-18 строго режима. Его еще не расконвоировали. Выход на свободу — это длительная процедура. И, возможно, к Новому году он сменит тюремную камеру на волю. Хотя оставшееся время он будет отбывать, вероятнее всего, исправительными работами, проживая в колонии-поселении или в исправительном центре. Что предполагает свободное перемещение и встречи с семьей.
На такое решение суда повлияли положительные характеристики осужденного из ФСИН. Напомним, что Илья Потапов работал в тюремной библиотеке, за время, проведенное в колонии, получил второе высшее образование.
Где будет отбывать оставшийся срок Потапов после расконвоирования, пока неизвестно, но его соратники по КПРФ надеются, что он заедет в Бердск. Жить здесь он, скорее всего, не будет. Напомним, что его семья — супруга с детьми — пару лет назад перебрались в Новосибирск, поближе к родителям Оксаны Потаповой.
- Потапову по решению суда изменена мера отбытия наказания — тюремное заключение заменено на административно-уголовное. Так написано в официальном документе, который я, правда, не видел. Но известно, что ему будут разрешены встречи с семьей, - подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.
Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска, 24 ноября 2020 удовлетворено представление начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по НСО и ходатайство осужденного Потапова Ильи Николаевича, осужденного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015г. (с учетом постановления Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 19.07.2019 г.) по ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 490 000 000 рублей (постановление Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 19.07.2019г.), с лишением права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 2 года, отбывающего наказание в исправительном учреждении ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами
Потапову И.Н. заменена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015 года (с учетом постановления Октябрьского районного суда г.Новосибирска от 19.07.2019 года), в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства. Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления - исполнять самостоятельно
Бессонов же отметил, что ему неизвестно, где будет далее отбывать наказание Илья Николаевич. Но он выразил надежду, что к 2021 году «многоэтапный процесс» завершится: решение суда еще не вступило в законную силу, может возразить прокуратура против смягчения наказания. Пока Потапов находится в ИК-18, завил Бессонов, который только что передавал ему в колонию «бердскую периодику, которой Илья Николаевич продолжает интересоваться».
Сергей Бессонов надеется, что Потапов появится в Бердске, как это сделал после освобождения по УДО в октябре 2019 года его подельник Владимир Мухамедов.
- Но смягчение наказания не означает, что он свободен. Мы, естественно, рады и этому. Власть выполнила, что хотела — дала ему по полной. И в УДО отказала. Потапов по-прежнему является членом КПРФ. Он приписан к нашей первичке в Микрорайоне. Обязательно повстречаемся. Тем более, что в марте у него юбилей — 45-летие, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.
В октябре 2020 года отсидевшему три четверти срока за взятку экс-мэру Бердска Илье Потапову суд снова отказал у условно-досрочном освобождении, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, что Илья Потапов отбывает наказание в колонии строго режима на территории Новосибирской области. А его подельника Владимира Мухамедова в 2018-м перевели в Горно-Алтайск, что позволило ему работать «на лесоповале» и заслужить УДО. Он уже год находится на свободе. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», делает успехи «на партийном поприще». Но, по сведениям Бессонова, Илья Потапов не писал «петицию» с просьбой перевести его в другую колонию, чтобы заниматься более тяжелой работой, чем в библиотеке.
Потапов отсидел уже 7,5 лет из 10-летнего срока, назначенного судом в апреле 2015-го с учетом двух лет пребывания в СИЗО во время расследования уголовного дела и судебного следствия.
Напомним, что Илья Потапов впервые подавал прошение об условно-досрочном освобождении весной 2020-го. Но получил отказ.
- Мотивацию такого решения я не знаю. Мне говорили знающие люди, что Володю (Мухамедова - прим. ред.) выпустили, возможно, потому, что он работал на лесоповале, а не в библиотеке, как Илья, - предположил тогда Сергей Бессонов.
Сколько и за что сидит
В тюремный срок, напомним, входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в следственном изоляторе №3 в Линево. И 5 лет в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, Илья Николаевич уже может подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.
3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти после освобождения. Впрочем, позже областной суд уменьшил штрафные санкции до 490 млн.
Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания
Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.
Эпизод с землей судья считает тяжким преступлением, взятки — особо тяжкими. Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.
Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. Тогда ему было 35 лет (родился в 1976 году в Ангарске). Напоминм, чтов первом туре выборов на пост главы Бердска Потапов получил 30,81 % голосов, во втором туре — 59,67 %. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013-го его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.
6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учился на юриста. Второе высшее образование он получил дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Мухамедов в середине октября 2019-го вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. Его суд арестовал 5 июня 2013 года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки. Экс-замглавы Бердска Мухамедов признался, что от лица мэра вымогал 2 млн рублей у бизнесмена. На суде он рассказал, как просил вознаграждение за подписание мирового соглашения о разделе имущества семьи экс-чиновника Мартьянова. А также о дружбе и ссоре с Потаповым.
Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018-го вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича. 26 января 2020 года Мухамедову исполнилось 40 лет.
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У него явно зарплата не позволяла оплатить его.
Да и потом как он там экзамены сдал - непонятно.
Человека даже если на органы продать, столько не наберется.
Дали 10 лет. Отсидел библиотекарем на казенных продуктах лет 6.
А вы берите ипотеку и 25 лет батрачьте за 20 тыс. в месяц. Платите коммуналку в срок. А на оставшиеся 5-6 тыс. ни в чем себе месяц не отказывайте.
При Сталине бы пулю в затылок и это было бы справедливо.