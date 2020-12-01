Отпустили из колонии строго режима осужденного за взятку на 10 лет экс-мэра Бердска Илью Потапова. Когда он встретится с семьей?

Пока бывший чиновник остается в ИК-18 Новосибирска. Но суд смягчил ему наказание на оставшиеся до окончания срока 2 года. Возможно, к Новому году его расконвоируют.

Илья Потапов находится за решеткой с 30 апреля 2013 года

Слухи об освобождении из колонии бывшего мэра Бердска Ильи Потапова нашли свое подтверждение 1 декабря. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», накануне суд удовлетворил ходатайство о смягчении наказания на оставшиеся ему до окончания 10-летнего срока двух лет. Он просидел 2/3 срока, что позволяет делать это и рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», Потапов все еще находится в новосибирской ИК-18 строго режима. Его еще не расконвоировали. Выход на свободу — это длительная процедура. И, возможно, к Новому году он сменит тюремную камеру на волю. Хотя оставшееся время он будет отбывать, вероятнее всего, исправительными работами, проживая в колонии-поселении или в исправительном центре. Что предполагает свободное перемещение и встречи с семьей.

На такое решение суда повлияли положительные характеристики осужденного из ФСИН. Напомним, что Илья Потапов работал в тюремной библиотеке, за время, проведенное в колонии, получил второе высшее образование.

Где будет отбывать оставшийся срок Потапов после расконвоирования, пока неизвестно, но его соратники по КПРФ надеются, что он заедет в Бердск. Жить здесь он, скорее всего, не будет. Напомним, что его семья — супруга с детьми — пару лет назад перебрались в Новосибирск, поближе к родителям Оксаны Потаповой.

- Потапову по решению суда изменена мера отбытия наказания — тюремное заключение заменено на административно-уголовное. Так написано в официальном документе, который я, правда, не видел. Но известно, что ему будут разрешены встречи с семьей, - подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска, 24 ноября 2020 удовлетворено представление начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по НСО и ходатайство осужденного Потапова Ильи Николаевича, осужденного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015г. (с учетом постановления Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 19.07.2019 г.) по ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 490 000 000 рублей (постановление Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 19.07.2019г.), с лишением права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 2 года, отбывающего наказание в исправительном учреждении ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами

Потапову И.Н. заменена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015 года (с учетом постановления Октябрьского районного суда г.Новосибирска от 19.07.2019 года), в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства. Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления - исполнять самостоятельно

Бессонов же отметил, что ему неизвестно, где будет далее отбывать наказание Илья Николаевич. Но он выразил надежду, что к 2021 году «многоэтапный процесс» завершится: решение суда еще не вступило в законную силу, может возразить прокуратура против смягчения наказания. Пока Потапов находится в ИК-18, завил Бессонов, который только что передавал ему в колонию «бердскую периодику, которой Илья Николаевич продолжает интересоваться».

Сергей Бессонов надеется, что Потапов появится в Бердске, как это сделал после освобождения по УДО в октябре 2019 года его подельник Владимир Мухамедов.

- Но смягчение наказания не означает, что он свободен. Мы, естественно, рады и этому. Власть выполнила, что хотела — дала ему по полной. И в УДО отказала. Потапов по-прежнему является членом КПРФ. Он приписан к нашей первичке в Микрорайоне. Обязательно повстречаемся. Тем более, что в марте у него юбилей — 45-летие, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

В октябре 2020 года отсидевшему три четверти срока за взятку экс-мэру Бердска Илье Потапову суд снова отказал у условно-досрочном освобождении, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что Илья Потапов отбывает наказание в колонии строго режима на территории Новосибирской области. А его подельника Владимира Мухамедова в 2018-м перевели в Горно-Алтайск, что позволило ему работать «на лесоповале» и заслужить УДО. Он уже год находится на свободе. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», делает успехи «на партийном поприще». Но, по сведениям Бессонова, Илья Потапов не писал «петицию» с просьбой перевести его в другую колонию, чтобы заниматься более тяжелой работой, чем в библиотеке.

Потапов отсидел уже 7,5 лет из 10-летнего срока, назначенного судом в апреле 2015-го с учетом двух лет пребывания в СИЗО во время расследования уголовного дела и судебного следствия.

Напомним, что Илья Потапов впервые подавал прошение об условно-досрочном освобождении весной 2020-го. Но получил отказ.

- Мотивацию такого решения я не знаю. Мне говорили знающие люди, что Володю (Мухамедова - прим. ред.) выпустили, возможно, потому, что он работал на лесоповале, а не в библиотеке, как Илья, - предположил тогда Сергей Бессонов.

Сколько и за что сидит

В тюремный срок, напомним, входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в следственном изоляторе №3 в Линево. И 5 лет в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, Илья Николаевич уже может подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти после освобождения. Впрочем, позже областной суд уменьшил штрафные санкции до 490 млн.

Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания



Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Эпизод с землей судья считает тяжким преступлением, взятки — особо тяжкими. Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. Тогда ему было 35 лет (родился в 1976 году в Ангарске). Напоминм, чтов первом туре выборов на пост главы Бердска Потапов получил 30,81 % голосов, во втором туре — 59,67 %. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013-го его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учился на юриста. Второе высшее образование он получил дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Мухамедов в середине октября 2019-го вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. Его суд арестовал 5 июня 2013 года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки. Экс-замглавы Бердска Мухамедов признался, что от лица мэра вымогал 2 млн рублей у бизнесмена. На суде он рассказал, как просил вознаграждение за подписание мирового соглашения о разделе имущества семьи экс-чиновника Мартьянова. А также о дружбе и ссоре с Потаповым.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018-го вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича. 26 января 2020 года Мухамедову исполнилось 40 лет.

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