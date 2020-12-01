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Премию "Благодарим!" за общественные заслуги вручат в Бердске

14:15 01.12.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Прием заявок до 15 декабря 2020 года.

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Ежегодно с 2013 года администрация города Бердска проводит конкурс на присуждение городской премии общественного признания «Благодарим!». За 7 лет премией удостоено 137 бердчан, внесших особый вклад в развитие города.

В 2020 году премией общественного признания «Благодарим!» также будет отмечен вклад представителей общественных объединений и некоммерческих организаций, предпринимателей, общественно активных жителей города Бердска в реализацию социально значимых проектов на территории города Бердска.

Премия присуждается по следующим номинациям:

1. «Дела важнее слов» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел организовать людей вокруг себя на добрые дела, которые направлены на повышение качества жизни в городе.

2. «Мой двор – моя забота» - для тех активных горожан, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы и города.

3. «Общественный проект года» - для тех, кто инициировал и реализовал социально значимый проект на территории города Бердска, который объединил организации и предприятия различных форм собственности, волонтеров, общественников.

4. «Благотворитель года» - для тех, кто оказывал следующие виды благотворительной помощи: безвозмездная передача продукции предприятия или оказание услуг без оплаты; предоставление оборудования для реализации благотворительных и социальных проектов; другое (четко указать что именно).

Соискателями Премии могут выступать физические или юридические лица (независимо от организационно-правовой формы деятельности), проживающие или осуществляющие свою деятельность на территории города Бердска.

Выдвижение кандидатов на соискание премии проводится на основе поданных в конкурсную комиссию заявок по установленной форме, которые могут подаваться как самостоятельно, так и третьими лицами.

Прием заявок до 15 декабря 2020 года.

Заявки направляются в конкурсную комиссию по адресу: Администрация города Бердска, отдел общественных связей и информации, пресс-центр, 633010, г.Бердск, ул. М.Горького, 9, каб. № 3, 7. Время работы: Понедельник – четверг с 08.00 час. до 17.12 час., пятница – с 08.00 час. до 16.12 час., тел.: 8 (383 41) 2-21-05, 3-01-61, e-mail.: kondrat_ab@mail.ru.

Источник: berdsk.nso.ru

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