Сколько стоят елки и новогодние украшения в Новосибирске и России в 2020 году?

Новый год - главный праздник для россиян, когда можно побыть в кругу семьи и друзей, повеселиться и загадать желания. Традиционно к нему начинают готовиться в декабре, однако в этом году, в связи с ограничениями на проведение вечеринок в заведениях и частичным закрытием границ, многие будут отмечать Новый год дома. В преддверии праздника эксперты Авито решили исследовать ассортимент и цены на елки и новогодние украшения на сайте и выяснить, во сколько в этом году россиянам обойдется новогоднее настроение.

В этом году из-за пандемии не все россияне смогут отправиться на новогодние каникулы за границу для кардинальной смены обстановки, а городские ограничения заставляют проводить еще больше времени в пределах дома. Аналитики Авито выяснили, сколько придется потратить на создание праздничной атмосферы в 2020.

Живая или искусственная елка: что выгоднее?

Главный атрибут праздничного вечера - елка. Одни предпочитают натуральные ели, другие покупают искусственные. В этом ноябре на Авито было размещено в 2,4 раза больше объявлений о продаже живых елей, а объявлений о продаже искусственных - на 88% больше, чем в прошлом году. В краткосрочной перспективе покупка натуральной елки на сайте обойдется россиянам в несколько раз дешевле искусственной, хотя искусственные можно использовать не один год: живая ель стоит в среднем 300 рублей, а искусственную можно приобрести по средней цене в 1 500 рублей. Натуральные ели в этом году стали дешевле на 14%, а искусственные наоборот выросли в стоимости на 16%.

В Новосибирске в ноябре количество объявлений о продаже живых елей увеличилось в 3,5 раза, а искусственные ели стали продавать в 2,6 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя цена на натуральные ели пока установилась на уровне 180 рублей, а искусственные экземпляры можно найти в продаже в среднем за 1 700 рублей.

Чем украсить новогоднюю елку?

Елку к празднику необходимо нарядить, и для этого в продаже есть самые разные елочные украшения. В этом году больше всего выросло количество объявлений о продаже гирлянд - их стали размещать на Авито в 2 раза чаще, чем в ноябре 2019 года. Гирлянду на Авито можно купить на 6% дешевле, чем в прошлом году - в среднем за 650 рублей. Мишуру стали размещать на сайте на 62% больше, чем в ноябре прошлого года. Она подорожала на 2% и стала стоить в среднем 500 рублей. Ассортимент елочных игрушек в этом в ноябре стал шире на 40%, чем в прошлом году. Купить их можно в среднем за 400 рублей, что дороже цены прошлого года на 14%. Финальный штрих в украшении елки - звезду на вершину, россияне в этом году могут приобрести по цене прошлого года - в среднем за 500 рублей, а выбор у желающих ее купить увеличился на 42%.

Необычные для россиян новогодние украшения для дома - новогодние венки, становятся все более популярными. В этом году количество объявлений об их продаже на Авито увеличилось на 48%. Цена на праздничный венок не изменилась с прошлого года - его можно приобрести в среднем за 1 000 рублей.

Итого, тем россиянам, которые в этом году захотят купить полный набор украшений, живую ель и новогодний венок, праздничная обстановка обойдется в среднем в 3 350 рублей, а те, кто при покупке украшений решится на приобретение искусственной елки, придется потратить около 4 550 рублей.

В Новосибирске количество объявлений о продаже гирлянд увеличилось в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. Купить их можно в среднем за 900 рублей. Елочных игрушек на Авито стало на 74% больше, чем в прошлом году. Их средняя цена составила 420 рублей. Мишуру и звезды на елку стали продавать на 75% и 88% чаще соответственно, а выбор новогодних венков увеличился в 2 раза. Звезда на елку обойдется в среднем в 500 рублей, мишура - в 120 рублей, а приобрести новогодний венок возможно за 1 000 рублей.

Россияне приближают праздник

Потребительский интерес к новогодним украшениям в ноябре был высоким. Например, активнее всего россияне в течение месяца интересовались искусственными елками, гирляндами и мишурой. Спрос на ели вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, а гирлянды и мишура стали востребованнее в 2,7 и 2,6 раза соответственно. Звезды на елки искали в 2,1 раза чаще, чем в прошлом году, елочные игрушки - на 93% больше, а небанальные новогодние венки заинтересовали пользователей Авито на 47% больше, чем в прошлом году. Живая ель - слишком ранняя покупка для ноября, однако многие россияне, желая оценить рынок предложений, уже стали интересоваться елками на 49% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Источник: пресс-служба Авито