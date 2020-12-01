10 лучших дней для засолки капусты по лунному календарю в декабре 2020 года

Первыми капусту начали заквашивать в Китайской Народной Республике ещё в ІІІ веке до нашей эры. Однако, изначально, применялся китайский сорт овоща (пак-чой или пекинская), который мариновали в рисовом вине.

Лучше всего выбирать овощи с высоким содержанием сахара, который будет способствовать более успешному процессу брожения

Квашеная капуста является одним из самых любимых лакомств в зимнее время. Кроме того, что она обладает превосходными вкусовыми качествами, она считается уникальным поставщиком аскорбиновой кислоты, клетчатки и ферментов. Чтобы капуста получилась хрустящей и сочной, многие хозяйки заквашивают продукт в определённые дни Лунного календаря.

Почему и для чего делают заготовки капусты по лунному календарю? Известно, что Луна и её положение в знаках Зодиака, оказывают непосредственное влияние на всё живое и неживое, существующее на планете. Это влияние касается не только живых организмов, но и тех процессов, которые отвечают за брожения. При этом, необходимо отметить, что в определённые периоды такое влияние может иметь положительный характер, в другие — негативный. Квашение капусты специалисты также рекомендуют осуществлять в благоприятные по Лунному календарю даты. Многие хозяйки убеждены, что только таким образом можно обезопасить себя от неприятных сюрпризов, получить по-настоящему вкусный, сочный, хрустящий маринованный овощ.

Учёные доказали, что в период новой или убывающей луны, процессы брожения протекают достаточно вяло, с пониженной активностью, вследствие чего, капуста теряет сочную хрустящую структуру, получается мягкой и недостаточно вкусной. В фазе полнолуния активность живых организмов, в том числе и патогенных микробов, вызывающих порчу продуктов, максимальная. В этот период процесс заквашивания овоща пройдёт быстро, однако, в виду интенсивной деятельности патогенных микроорганизмов, срок его хранения может быть непродолжительным. В фазе новолуния активность живых организмов, наоборот, максимально сниженная, поэтому процесс брожения будет очень медленным, а качество овоща — невысоким.

Выбор сорта для засолки

Не все разновидности капусты подходят для заквашивания. Лучше всего выбирать овощи с высоким содержанием сахара, который будет способствовать более успешному процессу брожения. Как правило, высокой концентрацией сахара могут похвастаться сорта овоща со средним или поздним сроком вегетации.

Однако, среди поздних разновидностей также не все подходят для маринования. В большинстве случаев, культура позднего вегетационного периода выращивается с целью длительного хранения. Непосредственно после уборки урожая, её плоды содержат мало сахара, и соответственно, являются не лучшим сырьём для квашения. Но, спустя несколько месяцев, после того, как овощ настоится и накопит необходимое количество сахаридов, его можно применять для приготовления заготовок на зиму.

Важно! Для соления капусты не подходят ранние сорта. В таких случаях, продукт получается мягким и не способен долго храниться.

Среди наиболее подходящих сортов для засолки считаются:

Подарок;

Московская поздняя;

Слава;



Белорусская;Харьковская зимняя;Амагер;Женева;Менза;Русский размер.

При выборе овоща на засолку, специалисты рекомендуют обратить внимание на такие факты:

головка должна быть достаточно плотной и крупной;

на овоще должны отсутствовать листья зеленоватого окраса. Листки белого цвета содержат повышенный процент сахара, который необходим для нормального процесса брожения;

вкусовые качества плода должны быть приятные, а его структура — хрустящая и сочная.

Знаете ли вы?

Первыми капусту начали заквашивать в Китайской Народной Республике ещё в ІІІ веке до нашей эры. Однако, изначально, применялся китайский сорт овоща (пак-чой или пекинская), который мариновали в рисовом вине.

Заготовка сырья по лунному календарю на 2020 год

Чтобы получить вкусную и ароматную квашеную капусту, следует не только приготовить её в определённые даты лунного календаря, но и заготовить сырьё в благоприятные сроки. Чтобы заготовка вышла высокого качества, овощ должен быть плотным и сочным. Наибольшей сочностью обладают плоды, собранные в период нахождения Луны в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Такие кочаны будут содержать максимальное количество влаги и отлично подойдут для готовки солений.

Кроме этого, специалисты советуют подбирать крепкие, срезанные после небольших заморозков, кочаны, которые характеризуется высоким содержанием воды и отменными вкусовыми качествами. Саму процедуру заквашивания рекомендуется проводить в дни, когда Луна располагается в зодиаках Овна, Тельца, Льва или Козерога. В это время заготовить овощ можно в довольно больших объёмах, так как он сможет долгое время сохранить свою структуру, сочность и вкус.

Засолка капусты в декабре по лунному календарю

Как правило, квасить капусту начинают с сентября, однако, пик солений выпадает на декабрь месяц.

Для того чтобы процесс прошёл успешно, рекомендуется ориентироваться на три главных фактора:

фаза растущей Луны;

расположение спутника Земли в зодиакальных созвездиях Козерога, Тельца и Овна;

женские дни недели — среда, пятница, суббота.

Важно!

Издавна считалось, что наиболее подходящим днём для закваски капусты является пятница. Именно в этот день овощ получается максимально вкусным.

Благоприятные дни

В декабре 2020 года специалисты советуют готовить заготовки капусты, начиная с 8 по 14 декабря. Далее следует не слишком удачное время для приготовления солений, поскольку Луна пребывает в стадии убывания. С 26 по 29 декабря мероприятия по засолке рекомендуется возобновить, так как спутник вступает в фазу роста.

Неблагоприятные дни

Первая неделя декабря, с 1 по 7 число, считается неблагоприятным периодом для зимних заготовок. Также не рекомендуется квасить капусту в период с 12 по 19 декабря, поскольку Луна располагается в фазе убывания.

Знаете ли вы? Капуста в квашеном виде намного полезнее свежей. В ней содержится повышенный процент аскорбиновой кислоты, которая способна сохраняться в продукте около 10 месяцев.

По лунному календарю заниматься закваской капусты на зиму необходимо в фазе новолуния либо сразу же после него. Как утверждают учёные, в это время процесс брожения происходит гораздо активнее, овощ получается сочным, чрезвычайно хрустящим, вкусным и способен сохраняться длительное время. Если заквасить плоды с учётом всех правил, они не только будут иметь прекрасный вкус, но и станут полноценным поставщиком витаминно-минеральных компонентов зимой.

Источник: agronomu.com