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Запускает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса Банк России

14:02 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Первый вебинар пройдет 1 декабря в 11:00 мск.

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Банк России запускает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса

Банк России во вторник начинает серию обучающих вебинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил регулятор.

"Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 мск. На нем предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже", - сообщили в Центробанке.

Также специалисты Банка России расскажут, какие меры господдержки существуют при выходе на биржу, как они позволяют снизить стоимость привлечения финансирования. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно.

Как ранее отмечал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в письме в адрес главы "Опоры России" Александра Калинина, регулятор "планирует проведение периодических вебинаров, направленных на максимально полное и достоверное информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки экономики и граждан, реализуемых Банком России с учетом предложений ведущих бизнес-объединений".

Источник: ТАСС

вебинар услуги банка
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