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Здоровье / Общество

Как спать, чтобы всегда высыпаться

22:20 01.12.2020 Фото: pxhere.com
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В течение жизни мы спим 20-25 лет. Человечество спит треть жизни и не знает, почему это делает, с какой целью, кроме очевидного – сон дарит расслабление и отдых.

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На сегодняшний день сон — это лучший способ восстановления организма и пока ничто его не способно заменить

 Сон – не только одна из больших загадок природы, но и пока один из самых мощных инструментов влияния на здоровье, настроение, бодрость и энергичность.

Благодаря науке у нас есть понимание того, что происходит с нами во время сна и как на это можно повлиять. На сегодняшний день сон — это лучший способ восстановления организма и пока ничто его не способно заменить. В то время как мы спим, работает гормон мелатонин. Его концентрация в сыворотке крови ночью в 30 раз больше, чем днем, причём максимум концентрации в среднем по множеству наблюдений приходится приблизительно на 2 часа ночи по местному солнечному времени.

Мелатонин воздействует на наши клетки и изменяет уровень секреции других гормонов. Это такой пейсмейкер всей системы организма. Мелатонин нейтрализует разрушительные последствия окислительных процессов, которые являются основной причиной недовосстановления, старения и увядания кожи. Он проникает во все органы и ткани, способствует нормализации иммунной системы.

Ученые выявили, что гормональное восстановление лучше всего происходит до 24:00. Спать лучше в темное время суток, так как именно при таких условиях вырабатывается мелатонин и запускает восстановительные процессы. А самым оптимальным временем отхода ко сну считается период с 22 до 23:00.

Утро вечера мудренее

Сейчас врачи уверены, что пока мы спим, мозг работает еще и над рациональным решением наших проблем. Часто мы засыпаем с какими-то проблемами и вопросами, которые застряли у нас в подсознании. А утром встаем и все не так плохо. Ночью, а точнее в первой же фазе быстрого сна, в мозгу запускается эмоциональная сеть, в которой хранятся подобные ощущения из схожих ситуаций прошлого. Просматривается кластер негативных эмоций, а затем – их решений. Получается, что сны заботятся о нашем душевном благополучии. Автоматически, несмотря ни на что.

Спим качественно

Чтобы получать от сна максимум пользы, можно попробовать придерживаться следующих рекомендаций.

Ложитесь рано, вставайте рано
Ставьте будильник на время, когда нужно отойти ко сну
Прогуляйтесь перед сном или выключите дома wi-fi за час до отхода ко сну

Если вы выпили алкоголь, время между последней порцией и отходом ко сну должно быть не менее 3 часов
Проветривайте помещение, лучше всего спится при температурах около 17-18С
Сделайте так, чтобы телу было удобно. Не экономьте на постели, ведь вы проводите в ней треть жизни
Ложитесь не в тот день, когда вам надо вставать

Источник: bhub.com.ua

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