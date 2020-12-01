Призвал жителей «активнее подключаться» к работе по борьбе с COVID-19 и помогать медикам транспортом Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с COVID-пациентами, транспортом и доставке им горячего питания.
"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес, призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", - сказал во вторник на аппаратном заседании краевого правительства и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Как уточнили в краевом минздраве, сегодня добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.
Источник: РИА Новости