Призвал жителей «активнее подключаться» к работе по борьбе с COVID-19 и помогать медикам транспортом Дегтярев

Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с COVID-пациентами, транспортом и доставке им горячего питания.

"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес, призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", - сказал во вторник на аппаратном заседании краевого правительства и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

Как уточнили в краевом минздраве, сегодня добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.



По последним данным, в Хабаровском крае коронавирусом за время пандемии заразились 24 570 (+324 за сутки) человек, выздоровели - 17 373, умерли – 157 жителей края. По информации регионального минздрава, всего в регионе для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка (свободно 409). Всего на лечении находится 7040 человек, из них 30 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Источник: РИА Новости