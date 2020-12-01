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Вырубит 247 деревьев за Новым поселком "Газпром" в Бердске. Ради чего, ответила Светлана Шерстобитова

13:39 01.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Стоимость вырубки обойдётся компании» в 4,6 млн рублей.

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Рубка деревьев - уже привычное дело для Бердска

За Новым поселком вырубят 247 деревьев. Данное решение обусловлено потребностью провести газопровод к газораспределительной станции.

Как рассказала на оперативном штабе "Курьер. Среда. Бердск" директор Управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова сегодня, 1 декабря, эта проблема существует уже на протяжении многих месяцев.

- Участок по постановлению передан газовикам в управление компании «Газпром Газораспределение-Томск» для организации охранной зоны газопровода,- отметила Светлана Васильевна.

Также на оперативном штабе упомянули, что восстановительная стоимость после вырубки обойдётся «Газпрому» денег.

Специалисты УПР обследовали лес и пришли к выводу, что восстановительная стоимость после вырубки обойдётся «Газпрому» в 4,6 млн рублей.

- Работы будут проведены после того, как в в бюджет поступят деньги, - сообщила Шерстобитова.

деревья лес массовая вырубка природа Светлана Шерстобитова
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