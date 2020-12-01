Подробный гороскоп от Анжелы Перл на 2021 год для всех знаков зодиака

В 2021-м году у Козерогов основной фокус будет сосредоточен на финансах, источниках дохода, заработках, ценностях, самооценке, потому что будут соединяться Юпитер с Сатурном и будут закладывать семена для финансовой платформы на целых двадцать лет.

Чем же нас порадует 2021-й год

Рекомендации от звездного астролога для всех знаков знаков зодиака. Узнаем, чем же нас порадует 2021-й год.

ОВНЫ

2021-й год для вас будет годом новых начинаний, новых планов, новых финансовых перемен, ценностей. Первый фокус в новом году будет направлен на закладывание фундамента на ближайшие двадцать лет, второй на финансы и третий – на ось третий-девятый дом, что будет связано с обучением, образованием, переездами, переменами. В первой половине 2021-го года нужно будет завершить дела, которые затянулись с этого года, избавиться от страхов, зависимостей. Планета Уран будет пребывать в третьем доме и образует аспект с Сатурном, который даст препятствия в финансовой сфере. Но не стоит останавливаться и опускать руки, наоборот, нужно проявить больше активности и преодолевать возникающие препятствия. Звездная астролог рекомендует ставить новые планы и достигать их осуществления, которые смогут изменить вашу финансовую ситуацию. Что бы вы не начали в 2021 году – это будет стабильно и надолго. Затмения в вашем гороскопе укажут на сферы финансов, юридических дел, обучения, преподавания, переездов, путешествий, социальных и медийных активностей. Венера будет в вашем знаке в первом доме с 22-го марта по 15-е апреля – это шикарное время для улучшения своего внешнего вида. Почти все лето и начало осени Венера дает возможность новых встреч, свиданий и перехода отношений на новый уровень.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас в новом году акценты сдвинутся в сферу карьеры, самопроявления, статуса. Возможны смены статусов не только в карьере, но и в личной жизни. Так, например, вы можете сменить кардинально сферу деятельности или решить ситуацию со своим браком – развестись или наоборот узаконить отношения, возможно, вы станете родителями. Если вы планируете ребенка, то есть очень большой шанс его появления в новом году. В секторе любви, романов, свиданий Венера будет с конца июля до средины августа, поэтому есть большой шанс встретить свою любовь в это время. А вот со средины сентября до начала октября хорошее время для примирений, подписания каких-то контрактов, вступления в брак. Акценты в новом году будут на карьере, достижениях, статусе. А также на отношении к себе, на том, чего вы хотите, устраивают ли вас ваши отношения и отношение к себе. Кроме этого, акцент будет на сфере денег, на изменениях в финансовом положении и уровне доходов. Я, мои деньги, отношения и моя карьера – самые важные вопросы у вас в 2021-м году.

БЛИЗНЕЦЫ

У представителей этого знака фокус в 2021-м году в первую очередь будет на отношениях, и это могут быть отношения с коллегами, клиентами, с мужем, с собой. Обязательно будет присутствовать тема отношений, партнёрства, брака и очень большой шанс изменить свой статус – выйти замуж, жениться или закончить отношения, которые вас тяготили и исчерпали себя. Также будут присутствовать вопросы международных дел, заграницы, переездов, обучения образования. Кроме этого, будет актуальная тема завершения прошлого, освобождения от чего-то, изоляции, ретритов. Венера даст возможность раскрыть свое “Я” со средины мая и в начале июня. Встретить свою половинку можно будет со средины августа до начала сентября. А вот заключать браки и контракты, возобновлять отношения, примиряться можно будет с начала октября до начала ноября.

РАК

В 2021 году Раки будут фокусироваться на вопросах финансов: если вы ожидаете наследство, то оно придет. Вторая сфера – общения, онлайн-бизнеса, друзей. Третья сфера – это работа, многие поменяют работу. Ретроградные планеты дадут замедление процессов, углубления в вопросы финансов, психологических изменений, общения связанные с психологическими изменениями, трансформациями. Возможны смены планов в этих сферах. Венера в вашем знаке будет с начала и до конца июня – это время для вас. В доме любви Венера будет со средины сентября до начала октября – отличное время для новых знакомств, свиданий и возможностей встретить свою половинку. Заключать контракты, вступать в брак и идти на примирение хорошо в начале ноября до марта месяца 2022-го года. Стоит обратить внимание, что Венера задержится в этой позиции.

ЛЕВ

В новом году акцент у Львов будет на седьмом доме – вопросах отношений, брака, партнерства, у кого-то развод. Второй фокус – на пятый дом гороскопа – дом любви, встреч, знакомств, влюбленностей, детей, если вы планируете в этом году стать родителями, то вполне вероятно, что это свершится. Также если у вас в планах начать свой бизнес или он у вас уже есть, то, скорее всего, вы будете принимать какое-то решение, связанное с его развитием или пересмотром его направления. И третий акцент в этом году у Львов – сфера карьеры и статуса. С финансами в новом году серьезных изменений не будет, звездный астролог акцентировала внимание на стабильности в этом вопросе, так как планеты не будут касаться сферы денег. В доме любви и свиданий Венера будет в начале января, а в доме отношений и брака будет в феврале.

ДЕВА

Основной фокус у Дев будет на работе, соединяясь, Юпитер с Сатурном образовывают мощную энергию, связанную с работой, бизнесом, занятостью. Также будет важна сфера здоровья. Второй фокус будет на четвертый дом, связанный с переездами, недвижимостью, ремонтами, гражданством, родиной. Третья сфера – связана с девятым домом — заграницей, путешествиями, международными делами и образованием, обучением, юридическими делами. Период свиданий и влюбленностей будет наиболее активным с начала января до начала февраля. А вот сфера брака будет наиболее активна с конца февраля до конца марта.

ВЕСЫ

У Весов самый сильный фокус в новом году будет на пятом доме – доме любви, детей и бизнеса. Вторая сфера важная в следующем году – это тема обучения, потому что в третьем и девятом домах будут затмения, а также тема поездок и путешествий. И третий фокус – в восьмом доме финансов и инвестиций, вы сможете начать какой-то стартап и получите на это деньги. Венера в вашем знаке будет со средины августа до средины сентября, это даст возможность выглядеть красиво и получать внимание от окружающих. В секторе любви планета будет находиться в феврале, это будет продуктивное время для любви, детей и радостных событий. В доме партнерства Венера будет с конца марта до средины апреля – хорошее время для заключения брака, подписания контрактов, примирений.

СКОРПИОН

У Скорпионов основные акценты будут на сферу финансов – это второй и восьмой дома – так как там произойдут затмения. Следующий акцент на место жительства, недвижимость, семью, у кого-то это проиграется в ситуациях, связанных с родителями и особенно с мамой – это четвертый дом. И третий момент – это седьмой дом – брака и отношений. Венера в секторе денег будет с начала октября до начала ноября – будет очень хороший финансовый период, а также в начале года – первые десять дней будут успешными с сфере денег. С конца февраля до конца марта прекрасное время для любви, отдыха, детей, творчества, а для тех, кто свободен, это будет отличный период познакомиться со своей половинкой. В секторе отношений и брака Венера будет со средины апреля до средины мая, прекрасное время для договоренностей, примирения, возобновления отношений, получения предложения руки и сердца.

СТРЕЛЕЦ

У представителей знака Стрелец в первую очередь фокус на третьем доме – там, где будут находиться Юпитер с Сатурном – это контакты, общение, новые навыки, обучение и возможные переезды. Второй фокус – это отношения, новые знакомства, завершения старых, тема брака и бизнес-партнерства – ось первого-седьмого домов, там, где будут проходить Затмения. Третья сфера, на которую будет фокус – это шестой дом – работа и ежедневный режим, который, скорее всего, вы будете менять, и тема здоровья. Поэтому если вы почувствуете какие-то изменения в своем здоровье, займитесь этим уже в этом году. Венера будет в доме любви и свиданий с конца марта до средины апреля, очень хороший шанс завести роман, с кем-то познакомиться в это время. И в седьмом доме партнерства и брака со средины мая до начала июня.

КОЗЕРОГ

В 2021-м году у Козерогов основной фокус будет сосредоточен на финансах, источниках дохода, заработках, ценностях, самооценке, потому что будут соединяться Юпитер с Сатурном и будут закладывать семена для финансовой платформы на целых двадцать лет. Далее будет акцент на пятый дом гороскопа – это любовь и дети, кто-то влюбится, у кого-то родится ребенок, а также на начале бизнеса, особенно в ноябре, потому что там будет затмение. И также будут проигрываться сферы двенадцатого дома – дистанционной работы, дальних земель, эмиграции, работы в одиночестве, в изоляции, дистанционно, а также ситуации, связанные с самопознанием и завершением прошлого. Венера в доме любви и отношений будет со средины апреля до средины мая. Хорошее время для поиска половинки. В секторе брака и отношений планета будет в июне – хорошее время для решений в отношении совместных планов и партнерства.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев в первую очередь фокус в 2021-м году будет на самих себе, так как в первом доме будут соединяться Юпитер с Сатурном, это говорит о “новой книге” жизни представителей знака. Второй фокус будет на четвертом доме гороскопа, который символизирует место жительства, недвижимость, переезды, строительство, ремонт и семью. Там будет происходить затмение и находиться планета Уран. И третий фокус будет на теме одиннадцатого дома – там будет два затмения – это все, что связано с интернетом, социумом, коллективом, который вы возглавите, с общественной деятельностью, сетевыми проектами, а также все, что связано с вашими друзьями. Венера войдет в дом влюбленностей и новых знакомств со средины мая до начала июня. В доме брака и партнерства планета будет с конца июня до конца июля – хорошее время для отношений и партнерства, и романтического и делового.

РЫБЫ

Для Рыб в первую очередь фокус в новом году будет на двенадцатый дом – изоляции, эзотерических наук, духовных наставников, проводников. На третий дом – там, где будет находиться Уран и происходить затмение – это вопросы, связанные со сменой места жительства, оформления документов, обучения новым навыкам и новой профессии, вопросов, связанных с транспортом, или вопросов, связанных с братом или сестрой. И третий фокус – это четвертый и десятый дома гороскопа – вопросы, связанные с недвижимостью, семьей, местом жительства, устремлений, реализаций в карьере, эта ось может кардинально изменить жизнь. Очень многие Рыбы задумаются о том, чтобы произвести большие изменения в этих сферах. Благоприятное время для встречи своей половинки будет в июне. А вот укрепить отношения и партнерство будет хорошо с конца июля до средины августа.

Источник: bhub.com.ua