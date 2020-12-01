Выложит 2,7 млн рублей за год для охраны стариков и инвалидов пансионат им. Калина в Бердске

Тема с охранниками пока повисла в воздухе. Аукцион признали недействительным — была подана лишь одна заявка.

В пансионате им. Калинина есть отделение для пациентов с психическими расстройствами



Ищет организацию по оказанию охранных услуг пансионат ветеранов труда им. Калинина в Бердске.

Информация о закупке с начальной суммой 2 746 922, 88 рублей была размещена 11 ноября на сайте электронных торгов. 27 ноября прошло рассмотрение заявок. Аукцион признали недействительным. На участие в торгах была подана всего одна заявка.

На территории бердского пансионата ветеранов труда им. Калинина, земельный участок которого более 7,8 га, расположены административные, бытовые и служебные помещения, три жилых корпуса с проживающими ветеранами и инвалидами в количестве 600 человек. Учреждению требуются для охраны требуется один человек на центральные ворота, один - на центральный вход, один в отделение социально-медицинской адаптации № 2 с отделением милосердия для тяжелых больных.

Для объектов, расположенных восточнее поселка Нового, административных, производственных и бытовых зданий, сельхозугодий и территории подсобного хозяйства, а также отдельно стоящего двухэтажного здания, с проживающими в нем инвалидами с психическими заболеваниями (56 человек) требуется один охранник — в психоневрологическое отделение.

Исполнитель услуг обязан:

выставить четыре поста круглосуточной охраны в количестве пяти охранников (включая рабочие, выходные и праздничные дни),

охранники должны иметь стиль одежды – форму охранника;

предоставить услуги по охране объектов;

обеспечить сотрудников охраны носимыми радиостанциями с радиусом действия не менее 5 км;

оснастить центральный пост охраны радиотелефонной связью;

обеспечить территорию объекта электронной системой объективного контроля «Раут», «Контур»;

обеспечить своевременную доставку охраны на охраняемый объект;

обеспечить ежечасный обход территории;

обеспечить визуальный контроль за пожарной сигнализацией, выполнения первичных мероприятий по борьбе с пожаром и организацию эвакуации проживающих;

обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье проживающих и находящегося на территории персонала учреждения;

обеспечить охрану находящихся на территории и в зданиях материальных ценностей и документов;

обеспечить пропускной режим и предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций;

обеспечить консультирование персонала учреждения по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Срок действия договора должен вступить в силу с 1 января 2021 года по 30 ноября ноября 2021 года.

К работе в качестве охранника на объектах допускаются лица не моложе 21 года и не старше 55 лет, служившие в армии или полиции, не имеющие судимости, в том числе условно, прошедшие профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавшие квалификационный экзамен, получившие в установленном законом порядке удостоверение частного охранника и работающие по трудовому договору с охранной организацией, годные по состоянию здоровья к выполнению задач, возложенных на охранное предприятие, имеющие необходимую профессиональную и физическую подготовку, соответствующие морально-психологические качества.

Напомним, летом разразился скандал. На ситуацию в пансионате ветеранов труда имени Калинина обратила внимание редакции Мария Штаева. В интервью женщина рассказала, как ее свекор жаловался на условия пансионата, и какой безумно грязной была одежда, в которой они забрали парализованного инвалида. В репортаже о Петре Педелеве редакция "Курьер. Среда. Бердск" лично поговорила с 59-летним безногим мужчиной, и он рассказал о жизни в пансионате: о молодых свинарях, живущих в том же корпусе, о потере вещей и о мужчине, у которого отобрали протезы и коляску, чтобы он не напился.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» заинтересовалась об обязанностях и зарплате животноводов: как стало известно ранее, ни один пенсионер или инвалид не работает на свиноферме или на должности уборщика. Эти обязанности выполняют лишь 9 молодых людей, живущих в пансионате и проходящих трудотерапию.