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Скончалась на 99-м году жизни президент Государственного музея Ирина Антонова

13:53 01.12.2020 Фото: РИА
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Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, заявили в пресс-службе музея.
"Ирина Александровна скончалась", - заявили в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.
Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.
похороны. президент музея умерла
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