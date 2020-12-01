"Веселить людей сейчас в мои планы не входит": 75-летний юбилей отмечает Геннадий Хазанов

Геннадий Хазанов: Веселить людей сейчас в мои планы не входит

1 декабря исполняется 75 лет знаменитому артисту эстрады, актёру театра и кино, руководителю московского Театра эстрады. Для многих он по-прежнему остается тем самым «студентом кулинарного техникума». И, как заверяет сам Геннадий Викторович, он уже научился не обижаться на это.

Как не обижается он и на то, что зрители по-прежнему ждут от него острот и шуточек и не всегда готовы видеть его в серьёзных драматических ролях.

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Сегодня комедийных шоу на ТВ достаточно. Тем не менее ни одного сегодняшнего юмориста никто не пересматривает, не переслушивает десятки раз, как пересматривают ваши выступления. Как считаете, что было такого в вашем творчестве, что люди записывали это с телевизора на бобинные магнитофоны и потом с удовольствием слушали?



Геннадий Хазанов: Трудно сказать. Во-первых, юмора было мало в стране. Он был всегда дефицитом — сегодня его сколько хочешь. Какого хочешь юмора — такого, такого. Так что я думаю, моей заслуги не особенно много в этом — так получилось. Значит, что-то совпало — совпало с желанием людей, срезонировало, что говорится.— Веселить кого-то, как вы делали это раньше, сегодня в ваши планы не входит?

— Нет, мне этого не хочется.

— Нынешний юмор прямо заполонил нашу телевизионную действительность. По-вашему, что происходит в разговорном жанре сейчас?

— А я не знаю, что происходит сегодня в разговорном жанре и что есть сегодня разговорный жанр. «Камеди Клаб», «Кривое зеркало», «Аншлаг» — что именно? Надо понять, о чем конкретно разговор.

— Ну, давайте возьмем самую громкую программу — «Камеди-клаб». Что вы думаете них?

— Я плохо их знаю. Знаю лишь, что там есть талантливые люди. Но такой успех, как у Зеленского, им не грозит.

— В нашем предыдущем интервью вы сказали, что современные ужасы происходящего вас мало пугают благодаря изучению истории: «Когда ты многое узнаёшь о прошлом, ты сразу перестаёшь ужасаться и впадать в панику. Во-первых, это уже было. Во-вторых, всё в истории закономерно». А есть ещё какие-то рецепты позитивного отношения к жизни?

— Я очень люблю футбол, причем, честно признаюсь, больше люблю английскую футбольную лигу, чем российскую. Получаю большое удовольствие от серьезных футбольных битв. Смотреть футбол оказалось значительно интереснее, чем играть самому — мальчишкой я, как все, гонял по полю мяч. А вот профессиональный футбол — это всегда азарт.

— То есть вы болельщик страстный?

— Страстным болельщиком я бы себя не назвал. Молча все матчи смотрю, «Мазила!», если футболист промахнулся, не кричу. Если проигрывает любимая команда, тоже не впадаю в истерику. Расстраиваться по такому поводу глупо, у меня нет такого. Я назвал бы себя болельщиком заинтересованным: всегда исход непредсказуем, если играют две сильные команды, это очень интересно. Вот ведь настоящая драматургия: никогда не знаешь, чем всё закончится.

— А сами вы как со спортом? «В здоровом теле здоровый дух», зарядка, пробежка...

— Да надо бы всё это делать, да. Говорится всё правильно. Только я ничего не делаю.

— А почему?

— Лень. Лень всё виновата. Больше ничего.

— Ваша дочь Алиса Хазанова — кинорежиссер, актриса, продюсер. Когда смотрите ее работы, как реагируете? Вы критик или поклонник таланта дочери?

— У меня нет такого разделения. Когда речь идет о деле, вообще выхожу из статуса отца, я этих родственных связей не понимаю. Когда смотрю на свою дочь на сцене, то оцениваю её как строгий зритель, а не как отец. Поэтому никакого умиления у меня нет, у меня есть гордость, радость, уважение к ней за то, что она проживает самостоятельную жизнь, почти не прибегая к помощи. Почти...

— Помнится, в одной нашей прошлой беседе вы сказали, что вам очень повезло: вы всю жизнь женаты на одной женщине. Найти своего человека — это счастье в жизни?

— Это очень непросто. Но, конечно, так.

— Непросто найти или непросто прожить?

— И прожить, и найти. Прожить — это и значит «найти».

— Судя по слову «непросто», вы нередко шли на компромиссы?

— Компромиссы — это единственный путь. Я думаю, что вообще никого ломать нельзя. Вообще умение и желание поставить себя на место другого человека — это и есть первая заповедь успеха.

Источник: АиФ