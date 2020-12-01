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Торговля детьми: Тайну донорства от суррогатных матерей требует раскрыть СК

16:54 01.12.2020 Фото: Следственный комитет Российской Федерации sledcom.ru
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Информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, детям, так и воспитывающим их лицам.

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СК требует раскрыть тайну доноров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Как сообщил адвокат Игорь Трунов, в ближайшее время следствие должно ознакомить доноров с информацией о заборе материала и результатах экспертиз.
Следственный комитет провел судебные экспертизы по установлению родства доноров генетического материала по отношению к детям, рожденным с применением суррогатного материнства. Как сообщил ТАСС адвокат фигурантов дела о торговле детьми Игорь Трунов, СК требует раскрыть медицинскую тайну доноров.

"Главное следственное управление СК РФ получило результаты молекулярно-генетических судебных экспертиз по установлению родства доноров генетического материала по отношению к детям, рожденным с применением суррогатного материнства, что, на наш взгляд, является нарушением репродуктивной медицинской тайны, - сказал адвокат. - Информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, детям, так и воспитывающим их лицам. Возможно впервые появление судебных претензий и требований со стороны доноров, по сути являющихся генетическими родителями уже усыновленных другими семьями детей".

По его словам, в ближайшее время следствие должно ознакомить доноров с информацией о заборе материала и результатах экспертиз, где будут раскрыты данные о том, кто родился из их материала и на кого оформлены родительские права. Защита обвиняемых считает, что данные действия следствия раскроют репродуктивную тайну зачатия, рождения детей и семейную тайну, нарушив при этом неприкосновенность личной жизни, прав и законных интересов граждан.

По делу арестованы семь фигурантов, один заключен под домашний арест, основной фигурант - Константин Свитнев - объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - Ирина Когут, гражданка Украины. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.

СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденными в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передано в центральный аппарат СК РФ.

В квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

Источник: ТАСС

суррогатная мать тайна зачатия торговля детьми
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