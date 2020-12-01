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«Как в фильме ужасов»: почти 30 лет держала сына в полной изоляции мать

16:15 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.

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В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.
Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.
Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны.

"Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.
Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.
В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.

взаперти рабство щвеция
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