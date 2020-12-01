«Как в фильме ужасов»: почти 30 лет держала сына в полной изоляции мать

Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.

Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.

Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны.



"Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.