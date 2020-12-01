01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Сделать 31 декабря выходным днем призвали глав российских регионов

16:30 01.12.2020 Фото: pixabay.com
0

По словам Хамзаева, он обратился с такой просьбой, потому что выходной день 31 декабря поддержали более 85 процентов граждан.

% name% title
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила аналогичный законопроект ЛДПР.
"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря — выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85 процентов от всех опрошенных граждан", — говорится в обращении.

В прошлом году, как напомнил Хамзаев в письме губернаторам, инициативу поддержали более 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.
"Тридцать первого декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива "31 декабря — выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью", — подчеркнул он.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным. Последний же день текущего года числится рабочим.

Источник: РИА Новости

31 декабря нерабочие дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет выходной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:47 01-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Умереть в России станет дешевле: снизятся цены на ритуальные услуги
16:45 01-12-2020
Умереть в России станет дешевле: снизятся цены на ритуальные услуги
Золото, премиум танки для World of Tanks на prostoacc.com
16:41 01-12-2020
Золото, премиум танки для World of Tanks на prostoacc.com
Как потратить материнский капитал, не дожидаясь 3-летия ребенка. Все способы перечислил ПФР
16:40 01-12-2020
Как потратить материнский капитал, не дожидаясь 3-летия ребенка. Все способы перечислил ПФР
Вывоз мусора — что это за услуга и почему она так актуальна для всех?
16:39 01-12-2020
Вывоз мусора — что это за услуга и почему она так актуальна для всех?
Что необходимо знать про раскрутку сайтов и с чего следует начать?
16:37 01-12-2020
Что необходимо знать про раскрутку сайтов и с чего следует начать?
Преимущества покупки абонемента в фитнес-клуб — как можно подтянуть тело и сделать фигуру стройной?
16:36 01-12-2020
Преимущества покупки абонемента в фитнес-клуб — как можно подтянуть тело и сделать фигуру стройной?
Дали денег на автобус домой: пациента с коронавирусом и туберкулезом высадила скорая на улице Новосибирска
16:35 01-12-2020
Дали денег на автобус домой: пациента с коронавирусом и туберкулезом высадила скорая на улице Новосибирска
Преимущества и особенности получения дебетовых карт от Сбербанка
16:34 01-12-2020
Преимущества и особенности получения дебетовых карт от Сбербанка
Сделать 31 декабря выходным днем призвали глав российских регионов
16:30 01-12-2020
Сделать 31 декабря выходным днем призвали глав российских регионов