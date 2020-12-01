Сделать 31 декабря выходным днем призвали глав российских регионов

По словам Хамзаева, он обратился с такой просьбой, потому что выходной день 31 декабря поддержали более 85 процентов граждан.

Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила аналогичный законопроект ЛДПР.

"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря — выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85 процентов от всех опрошенных граждан", — говорится в обращении.

В прошлом году, как напомнил Хамзаев в письме губернаторам, инициативу поддержали более 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

"Тридцать первого декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива "31 декабря — выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью", — подчеркнул он.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным. Последний же день текущего года числится рабочим.

Источник: РИА Новости