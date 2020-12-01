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Новый антирекорд: от COVID-19 умерли 569 человек, 26 402 зараженных за сутки на 1 декабря в России

15:58 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Выздоровели за сутки 24 763 пациента.

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Новый антирекорд: в РФ от COVID-19 умерли 569 человек за сутки

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 26 402 зараженных коронавирусом.
Число летальных исходов за 24 часа выросло на 569 — это суточный максимум за все время пандемии.

Выздоровели за сутки 24 763 пациента.

Общее число подтвержденных за все время случаев коронавируса в стране увеличилось до 2 322 056. С начала распространения инфекции скончались 40 464 пациента. 1 803 467 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявили в Москве (6 524), Петербурге (3 697) и Московской области (1 104).

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Публикация от СтопКоронавирус.РФ (@stopcoronavirusrf)

COVID-19 коронавирус пандемия
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