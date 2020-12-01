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Нож в сердце: зарезала своего мужа фотомодель Vogue

16:12 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Модель написала явку с повинной, возбуждено дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Российская модель Vogue приехала с мужем в Петербург и зарезала его там

Российская модель Лилия Судакова приехала с мужем на отдых в Петербург и зарезала его там после ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Пара сняла на выходные квартиру. Муж модели Сергей привел туда девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия возмутилась, поссорилась с мужем и ушла на кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить. В этот момент у модели в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце.

Лилия вызвала скорую, но спасти Сергея не удалось. От единственного удара он скончался.

Модель написала явку с повинной, возбуждено дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.

зарезала нож убийство Лилия Судакова Vogue
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