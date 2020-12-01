Наташа Королёва кардинально сменила имидж после измены Тарзана. Косит под молодую любовницу

В новом образе певица — словно сестра своего мужа. Часть юзеров отметила, что теперь Королёва похожа и на своего бывшего возлюбленного Игоря Николаева.

Звезда перестала быть брюнеткой, перекрасив волосы в светлый оттенок и превратив свои локоны в афропряди

Артистка, которую фанаты привыкли видеть жгучей брюнеткой, покрасила волосы.

Певица Наташа Королёва сменила имидж. Записями с преображением она поделилась со своими поклонниками на страничке в Instagram.

Судя по кадрам, звезда перестала быть брюнеткой, перекрасив волосы в светлый оттенок и превратив свои локоны в афропряди.

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— Афролоконы! Психанула! — написала заслуженная артистка России, уточнив, что на преображение потребовалось три часа.

Подписчики заметили сходство Королёвой с её супругом Сергеем Глушко, известным по творческому псевдониму Тарзан.

— Видать, многовато уже с Тарзаном вместе, превращается в его копию. Вне восторга, — призналась Лилия Биркхайм.

Другая фанатка указала, что в новом образе певица — словно сестра своего мужа. Часть юзеров отметила, что теперь Королёва похожа и на своего бывшего возлюбленного Игоря Николаева.

Напомним, в сентябре Королёва заявила о пропаже из квартиры денег и украшений. Среди подозреваемых оказалась любовница её мужа Сергея Глушко Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи со стриптизёром и сообщила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.

Источник: life.ru