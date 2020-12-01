Умереть в России станет дешевле: снизятся цены на ритуальные услуги

Чтобы избежать поборов с граждан и оградить их от мошенников, предлагается принимать заявки на погребение только через специальные диспетчерские центры.

Ритуальные услуги могут подешеветь

На повышение их качества и борьбу с теневым бизнесом в похоронном деле направлен законопроект, внесённый в Госдуму.

В России хотят оставить на рынке ритуальных услуг только компании и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор с муниципалитетами. Чтобы избежать поборов с граждан и оградить их от мошенников, предлагается принимать заявки на погребение только через специальные диспетчерские центры. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму 27 ноября. Он повысит конкуренцию среди ритуальных контор и может привести к снижению стоимости похоронных услуг, рассказал в интервью «Парламентской газете» автор инициативы, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков.

- Антон Викторович, с чем связана разработка законопроекта о похоронном деле?

- Уже давно настало время навести порядок в этой сфере. У ритуальных услуг есть своя специфика: от них нельзя отказаться и они должны быть оказаны в сроки, которые нельзя перенести. Люди, потерявшие близкого человека, находятся в шоке и зачастую попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги. Сейчас на федеральном уровне эту сферу регулирует закон, принятый в 1996 году, но он касается только государственных похоронных услуг.

- Какие проблемы сейчас существуют в похоронном деле?

- Ко мне поступает много обращений от граждан по этому поводу. Люди жалуются, что у скорбящих родственников выманивают деньги любым путём. В экстренных службах покупается информация о справках о смерти, и порой похоронный агент оказывается у дверей умершего или звонит родственникам быстрее, чем приезжает скорая помощь. Есть случаи, когда агенты забирают паспорт умершего якобы для оформления свидетельства о смерти, хотя не имеют права на это. Близкие к власти на местах предприниматели получают неконкурентным способом в управление земельные участки на кладбище, а на большинстве кладбищ орудуют этнические группы, представители которых навязывают услуги по замене памятников, установке оград, обустройству территорий. И если родственники отказываются, то бывают даже угрозы повреждения могильных сооружений.

На кладбище так называемый похоронный бизнес также организует всяческие поборы. Например, не пропускают ритуальный автобус, и люди вынуждены платить грузчикам за переноску гроба до места захоронения. За демонтаж старого монумента тоже взимают деньги вне перечня похоронных услуг. Всё это выливается в десятки, а то и в сотни тысяч рублей. Нам нужно законодательно устранить подобные нечистоплотные приемы.

- Что предлагается в законопроекте?

- Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также мы хотим установить, что работать на этом рынке смогут только ритуальные конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.

Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле

Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти, чтобы эти сведения не «сливали» агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания ритуальных услуг. Мы также хотим сделать более чёткой процедуру приема заказов на организацию похорон. Считаю, что это следует делать через специальные государственные диспетчерские центры. Требования к ритуальным компаниям будут установлены на государственном уровне. Они, например, должны иметь специальное оборудование, помещения.

Также мы предлагаем сформулировать общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений. В том числе это касается предоставления на возмездной основе права на создание семейных захоронений через публичную оферту. В этом случае деньги будут поступать в бюджет, а не кому-то в карман.

- Что это даст обычным гражданам?

- В случае принятия документа сократится количество недобросовестных предпринимателей в похоронном деле. В итоге люди смогут получить более качественные ритуальные услуги. Хочу подчеркнуть, что гражданам не придётся переоформлять уже полученные документы на захоронения.

- Не приведут ли новые правила к подорожанию ритуальных услуг?

- Наоборот. Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь.

Источник: pnp.ru