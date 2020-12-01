Мирослава Карпович ежедневно привозит еду Павлу Прилучному из ресторана в больницу

Артист пообещал рассказать о деталях случившегося сотрудникам полиции, а прессе предложил остановиться на версии о драке "за бабушку в гей-клубе" — она, "безусловно, гораздо интереснее правды".

Сам Павел заверил поклонников, что его восстановление "идёт по плану"

В медучреждение он попал после избиения.

Для звезды сериала "Мажор" актёра Павла Прилучного, перенёсшего операцию на лице после драки, в столичной больнице созданы комфортные условия. По данным StarHit, артист лежит в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки.

Его ежедневно навещает Мирослава Карпович, с которой "мажор" расстался месяц назад. Девушка приносит коллеге по актёрскому цеху всё необходимое и даже заказывает блюда из ресторанов — Прилучному не приходится питаться больничной едой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Сам Павел ранее заверил поклонников, что его восстановление "идёт по плану". Артист пообещал рассказать о деталях случившегося сотрудникам полиции, а прессе предложил остановиться на версии о драке "за бабушку в гей-клубе" — она, "безусловно, гораздо интереснее правды".

Источник: life.ru