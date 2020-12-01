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Мирослава Карпович ежедневно привозит еду Павлу Прилучному из ресторана в больницу

20:50 01.12.2020 Фото: instagram.com/p/CH-N70alVDq
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Артист пообещал рассказать о деталях случившегося сотрудникам полиции, а прессе предложил остановиться на версии о драке "за бабушку в гей-клубе" — она, "безусловно, гораздо интереснее правды".

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Сам Павел заверил поклонников, что его восстановление "идёт по плану"
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Мирослава Карпович ежедневно привозит еду Павлу Прилучному из ресторана в больницуДля чего существует брачный договор: Все за и против модного документаЕщё 269 новостей

В медучреждение он попал после избиения.

Для звезды сериала "Мажор" актёра Павла Прилучного, перенёсшего операцию на лице после драки, в столичной больнице созданы комфортные условия. По данным StarHit, артист лежит в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки.

Его ежедневно навещает Мирослава Карпович, с которой "мажор" расстался месяц назад. Девушка приносит коллеге по актёрскому цеху всё необходимое и даже заказывает блюда из ресторанов — Прилучному не приходится питаться больничной едой.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Сам Павел ранее заверил поклонников, что его восстановление "идёт по плану". Артист пообещал рассказать о деталях случившегося сотрудникам полиции, а прессе предложил остановиться на версии о драке "за бабушку в гей-клубе" — она, "безусловно, гораздо интереснее правды".

Источник: life.ru

актер актриса больница восстановление драка Павел Прилучный Мирослава Карпович StarHit
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