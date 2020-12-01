Стал заместителем министра энергетики России Павел Сниккарс из Новосибирской области

До назначения на должность заместителя министра энергетики Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго России. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе в открытых акционерных обществах «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».

Павел Сниккарс родился в 1978 году в поселке Чик Коченевского района Новосибирской области

Заместителем министра энергетики Российской Федерации назначен Павел Сниккарс. Он родился в Новосибирской области и работал в «Сибирьэнерго».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра энергетики Павла Сниккарса.

Как сообщает минэнерго, на новой должности Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения.

Павел Сниккарс родился в 1978 году в поселке Чик Коченевского района Новосибирской области. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» и в 2005 году Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

До назначения на должность заместителя министра энергетики Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго России. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе в открытых акционерных обществах «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».