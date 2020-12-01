01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Стал заместителем министра энергетики России Павел Сниккарс из Новосибирской области

17:15 01.12.2020 Фото: © minenergo.gov.ru
0

До назначения на должность заместителя министра энергетики Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго России. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе в открытых акционерных обществах «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».

% name% title
Павел Сниккарс родился в 1978 году в поселке Чик Коченевского района Новосибирской области

Заместителем министра энергетики Российской Федерации назначен Павел Сниккарс. Он родился в Новосибирской области и работал в «Сибирьэнерго».
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра энергетики Павла Сниккарса.
Как сообщает минэнерго, на новой должности Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения.

Павел Сниккарс родился в 1978 году в поселке Чик Коченевского района Новосибирской области. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» и в 2005 году Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

До назначения на должность заместителя министра энергетики Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго России. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе в открытых акционерных обществах «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».

министр назначение чиновник Павел Сниккарс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТорговать весь 2021 год разрешил центральному рынку в Бердске глава города
18:36 01-12-2020
Торговать весь 2021 год разрешил центральному рынку в Бердске глава города
Продлят ли новогодние каникулы в школах Новосибирской области, ответил министр Федорчук
18:24 01-12-2020
Продлят ли новогодние каникулы в школах Новосибирской области, ответил министр Федорчук
Масочный режим: законно ли требование носить маски в общественных местах?
18:20 01-12-2020
Масочный режим: законно ли требование носить маски в общественных местах?
Кровавого маньяка остановили, а он плачет: задержан убивший 25 пенсионерок
18:10 01-12-2020
Кровавого маньяка остановили, а он плачет: задержан убивший 25 пенсионерок
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 1
18:02 01-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Названа сумма и дата ремонта купола оперного театра в Новосибирске
18:00 01-12-2020
Названа сумма и дата ремонта купола оперного театра в Новосибирске
БердскВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска 22
17:48 01-12-2020
Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
17:47 01-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскК Олимпийским играм в Токио готовится велогонщик Артём Овечкин из Бердска
17:45 01-12-2020
К Олимпийским играм в Токио готовится велогонщик Артём Овечкин из Бердска
«В Москве таких зарплат нет»: сколько получают в «Роскосмосе», ответил Рогозин
17:41 01-12-2020
«В Москве таких зарплат нет»: сколько получают в «Роскосмосе», ответил Рогозин