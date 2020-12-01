Преимущества и особенности получения дебетовых карт от Сбербанка

Дебетовая карта Сбербанка дает возможность оплачивать свои покупки без наличного расчета. Точно также благодаря такой карте можно переводить свои денежные средства другим людям. Речь идет о собственных денежных средствах, а не о взятых в кредит у банка (кредитная карта). По следующей ссылке: https://onlaine-sberbank.ru/debitcards/ есть возможность ознакомится с более детальной, важной и интересной информацией, а также можно заказать одну из предложенных на специализированном сайте дебетовых карт с той или другой программой.

На какие особенности стоит обратить особое внимание?

Самой востребованной дебетовой картой является "классическая", которая идеально сочетает низкую стоимость ее обслуживания и широкий набор банковских услуг, а также возможность использовать популярные сервисы.

В чем преимущества дебетовой карты от Сбера:

клиент может самостоятельно управлять своими финансами, которые лежат на карте в режиме онлайн;

возможность оплачивать товары и услуги бесконтактным способом - лишь касанием карты без введения пин-кода и т. д.;

пользоваться безопасными расчетами в сети интернет;

владельцам дебетовых карт предлагается бонусная программа СПАСИБО, которая позволяет накапливать минимальный процент от суммы при оплате покупок картой;

есть услуга пополнения баланса телефона;

через настройки сделать авто платежи для тех услуг, которыми клиент пользуется каждый месяц, например, оплата ЖКХ, домашнего интернета, мобильной связи и др.;

переводить с карты на свои накопительные счета в банке;

делать переводы денежных средств друзьям и знакомым;

возможность круглосуточного доступа бесплатных звонков операторам Сбербанка, если возникают какие-то проблемы и их нужно срочно решить и т.д.

Почему без дебетовой карты сложно обойтись современному человеку?

Чтобы получить дебетовую карту, необходимо соблюсти единственное условие. Клиент, желающий владеть дебетовой картой Сбербанка и пользоваться ее преимуществами, должен иметь постоянную или временную регистрацию на территории России. При этом быть гражданином РФ не обязательно.