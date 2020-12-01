Что необходимо знать про раскрутку сайтов и с чего следует начать?

Под раскруткой сайта подразумевается весь комплекс работ, связанных с его развитием.

Под раскруткой сайта подразумевается весь комплекс работ, связанных с его развитием. Речь идет о рекламе и повышении узнаваемости, увеличении посещаемости. Так, раскрутка сайта - та услуга, которая повысит охваты. Поэтому заказывать ее стоит в компании «Студия Ап», которая находится на Московском проспекте, 8, в корпусе 1, офис №215 в Киеве, Украина с индексом 04073. Если возникнут вопросы, всегда можно позвонить по номерам: +380 44 222 8790и+380 44 482 4947.

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На что стоит обратить особое внимание при раскрутке сайта?

Чтобы раскрутку делать правильно и результат порадовал владельца сайта, сначала нужно определиться с целями. Все ли из перечисленного ниже необходимо или какие-то позиции не станут целью:

присутствие сайта в поисковике;

высокие позиции по тем или иным запросам;

поиск целевой аудитории;

увеличение посещаемости;

желание зарабатывать на рекламе и др.

Если все это является необходимым, то с этого момента можно приступать к действиям.

Какие этапы задействуют специалисты при раскрутке сайта?

Основные этапы раскрутки:

Необходимо составить семантическое ядро. Суть задачи сводится к тому, чтобы выявить самые актуальные запросы, которые подходят к тематике сайта (ключевые слова, фразы). Проанализировать конкурентов. Для этого достаточно их найти, вбивая ключевые слова и фразы в поисковике. На них будет выдаваться десятка лучших сайтов-конкурентов. Все, что будет выявлено, стоит взять на заметку и скорректировать свои планы по продвижению. После получения информации о конкурентах стоит определить сильные и слабые стороны своего сайта, который нужно раскрутить. Проверить, все ли поисковые системы видят сайт и т. д.

Далее следует этап внутренней оптимизации сайта. Его нужно сделать видимым для поисковиков.