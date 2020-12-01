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«В Москве таких зарплат нет»: сколько получают в «Роскосмосе», ответил Рогозин

17:41 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Центр Хруничева занимается производством ракет "Протон-М" и "Ангара". Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выпускает двигатели для ракет "Союз", "Ангара".

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Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"

На московских предприятиях "Роскосмоса" зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень зарплаты для найма молодых сотрудников, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодежь", — написал он в фейсбуке.

Так Рогозин ответил на вопрос одного из читателей, который удивился вакансии инженера-конструктора, которого ищет Центр Хруничева, предлагая зарплату от 35 тысяч рублей. К записи читатель прикрепил скриншот с одного из сайтов по поиску работы.

Центр Хруничева занимается производством ракет "Протон-М" и "Ангара". Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выпускает двигатели для ракет "Союз", "Ангара".

зарплаты космос Дмитрий Рогозин Роскосмос
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