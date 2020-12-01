Новые границы относящихся к каждой школе участков установил мэр Бердска с учетом СНТ. Списки адресов

В начале 2021 года начнется запись детей первые классы. Преимущественным правом зачисления в ту или иную школу пользуется проживающие в определенных границах. Они перераспределены из-за строительства новой школы в Южном микрорайоне.

Из-за дистанционного обучения детей в школах гораздо меньше - 40%

Мэр Бердска Евгений Шестернин определил границы городских участков, за которыми закреплены школы. Постановление глава подписал 1 декабря 2020 года. Тем самым предыдущие границы территорий, установленные в декабре 2019 года признаются недействительными.

Уже с февраля начнется запись детей в первые классы. И преимущественным правом поступления в то или иное образовательное учреждение имеют ученики, проживающие в границах обозначенных территорий.

Границы территорий, за которыми закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения Бердска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ СОШ № 1)

Улицы: Белинского нечетные: 31-71, четные: 32-76; Больничная; 8-е Марта четные: 58-72, нечетные: 57-71; Добролюбова четные: 60-76, нечетные: 59-75; Кошевого; Ленина четные: 20-46, 52, 56; Ломоносова четные: 28-46, нечетные: 21-45; К.Маркса четные 20-32; нечетные: 15-31; Маяковского нечетные: 59-75; четные: 58-76; Островского четные: 32-76, нечетные: 35-61; Пархоменко; Гоголя четные: 60-76, нечетные: 43-59; Луговская: четные: 70-84, нечетные: 67-81; Некрасова четные: 58-72, нечетные: 57-71; Первомайская четные: 26-104, нечетные: 11, 19, 21, 37-71; Пушкина четные: 32-60, нечетные: 31-59; Суворова нечетные: 1-29; Ушакова четные: 2-56, нечетные: 1-55; Фурманова; Чернышевского нечетные: 37-75, четные 38-60.

Переулок Пархоменко.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 «Спектр» (МБОУ СОШ № 2 «Спектр»)

Улицы: Вокзальная четные: 2-24, нечетные: 3-41; Горького 2, 4; Комсомольская 34, 36, 38, 40; Лелюха 13, 15, 26; Ленина: 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а.

Микрорайон «Северный» четные.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3 «Пеликан» (МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»)

Улицы: 8-е Марта четные: 2-56, нечетные: 1, 1а-55; 40 лет Октября четные: 4-36, нечетные: 1-55; Белинского четные: 2–30, нечетные: 1–29; микрорайон «Молодежный» (Боровая четные: 2-4(4/1а-4/10)), нечетные: 1-61; Ватутина четные: 2-12, нечетные: 1–23; Гоголя четные: 2-60, нечетные: 1-41; Добролюбова четные: 2-58, нечетные: 1-57; 1-ая, 2- ая Ельцовская; Красная Сибирь четные: 2-94, нечетные: 1–49; Кутузова четные: 2-66, нечетные: 1-17, 21-63; Лазо; Ломоносова четные: 2–22, нечетные: 1–23; Луговская четные: 2-68, нечетные: 1-65; К.Маркса четные: 2–12, 2А, 2Б; нечетные: 1–15; Маяковского четные: 2-56, нечетные: 1-57; Некрасова четные: 2-56, нечетные: 1-59; Островского: четные: 2-30, нечетные: 1-33, 1/А, 1/Б; Пролетарская четные: 2-20, нечетные: 5-11; Пушкина четные: 2-50, нечетные: 1-49; Советская четные: 2-30, нечетные: 1-59; Спартака, Суворова нечетные: 31-89, четные: 2-70; Толбухина четные: 2-30, нечетные: 1–31; Трудовая четные: 2-94, нечетные: 1-81; Ушакова четные: 58-72, нечетные: 57-75; Фрунзе четные: 2-44, нечетные: 1-31; Чернышевского четные: 2-36 нечетные: 1-35; Фурманова нечетные; Чапаева нечетные: 5–43, четные: 14-36; Щорса; Энергетическая.

Переулки: Краснофлотский; Свободы; Урицкого, Спартака.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (МАОУ СОШ № 4)

Улицы: 1-я Линейная; 2-я Лесная; 2-я Линейная; Большевистская; Голубичная; Железнодорожная; Победы; Абрикосовая; Брусничная; Виноградная; Ежевичная; Еловая; Клюквенная; Малиновая; Таежная; Черничная; Ягодная; Гайдара; Грибоедова; Дачная; Дзержинского; Дорожная, Колхозная; Корчагина; Левитана; Молодой Гвардии; Матросова; Менделеева; Новосибирская; Парижской Коммуны; Пирогова; Репина; Решетникова; Сосновая; Строительная; Тимирязева; Фестивальная; Шевченко; Энгельса.

Жилые дома на территории: Речкуновской зоны отдыха, санатория Речкуновский; Речкуновской зоны отдыха МК «Сибиряк», Речного порта, санатория Лазурный; детских оздоровительных лагерей – Гастелло, Гренада, им. Путилова, Космодемьянской, Кошевого, Покрышкина, Синегорье, У.Громовой.

Переулки: М. Гвардии, Матросова, Пирогова, Школьный, Энгельса.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ СОШ № 5)

Улицы: 2-я Заводская; 2-я Школьная; Кирзаводская; Кирпичный завод; Раздольная; Лунная 11,12,13,14,15,17,28,30,32,49,51,53,55; Речная; Садовая; Солнечная; Центральная; Черемушная; Юбилейная; Заречная; Звёздная; Первомайская 123-133 (в том числе с литерами), Переулок Первомайский; Микрорайон 48, 48А, 49, 49А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70; Микрорайон «Раздольный».

Территория садоводческого товарищества: «Березка», «Береговое», «Волна», «Ветеран», «Ветеран-1», «Вега-3», «Вега-4», «Заречное», «Ива», «Кедр», «Колос», «Луговое», «Луговое-1» «Лесное», «Мечта», «Мечта-2», «Майское», «Марьин Лог», «Отрадное», «Орбита», «Приморский», «Ромашка», «Родник-2», «Радостное», «Росинка», «Слава», «Яблонька», «Ягодка», «Отдых».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей №6» (МАОУ «Лицей №6»)

Здание (первый корпус), расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Горького, 7/3

Улицы: Вокзальная четные: 50/А, 52; Герцена 6, 8, 10; Горького 1, 3, 5, 6; Ленина четные: 52, 56, 90-96, нечётные: 83-89; Переездная; Поселковая; Гранитная Прибрежная; Сибирская; Тополиная; Кленовая; Зональная; Зеленая; Калинина; Мичурина; Лазурная; Верхняя; Весенняя; Вишневая; Заповедная; Земляничная; Калиновая; Кедровая; Ольховая; Ореховая; Рябиновая; Светлых Надежд; Сиреневая; Степная; Тенистая; Цветной проспект.

Переулок Калинина.

Здание (второй корпус) на микрорайоне «Южный», расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Купца Горохова, 22

Улицы: Белокаменная, Бирюзовая, Благодатная, Вербная, В.Бирюкова, Возраждения, Гранитная, Жемчужная, Защитников Отечества, Звездная, Ключевая, Кристальная, Купца Горохова, Лунная четные 28-76 нечетные 51-105, Лучистая, Льва Максимова, Первомайская 123-133 (в том числе с литерами), Полярная, Поэта Сорокина, Рогачева четные 48-120 нечетные 47-119, Рождественская, Российская, Салаирская, Славянская, Соловьинная; Переулки: Белокаменный. Бирюзовый, Вербный, Дивный, Добрый, Звонкий, Золотой, Олимпийский, Отрадный, Пихтовый, Победный, Привольный, Прохладный, Радостный, Радужный, Ранний, Рубиновый, Туманный, Успешный, Утренний, Уютный, Хвойный, Хрустальный, Янтарный, Ясный; Микрорайон «Белокаменный»; Микрорайона «Южный».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 7» (МАОУ «Лицей № 7»)

Улицы: Герцена 3, 5, 9, 10, 12, 13; Ленина 98-136, нечетные: 95/А; Лермонтова 10 - 17; К.Маркса четные: 44-48, 56 нечетные: 47-49, 49А, 53- 73; Вокзальная 54; Кирова 2, нечетные: 1-5; Чайкиной;

Переулки: Банковский, Фабричный.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» (МБОУ СОШ №8)

Улицы: Барнаульская, Бородина, Радищева четные: 54-116, нечетные: 51-117, Глинки четные: 20-54, нечётные: 15-47; Кирова четные: 4, 6, 12-30, нечетные: 9, 11, 13/А, 13-47; Жуковского; Котовского четные: 4-48, нечетные: 25-59; Гастелло четные: 18-82, нечётные: 17-81; Лермонтова нечетные: 25-97, четные: 16-92; К.Маркса четные: 58-70; Маяковского четные: 162-238, нечетные: 159-237, Морозова; Мусоргского, Нахимова четные: 2-58, нечетные: 1, 13-49; Обская; Озерная, Островского четные: 132-168, 172, 174, нечетные: 77, 79, 81, 95, 99, 101, 101А, 103-107; Панфилова; Пушкина четные: 144-166, нечетные: 141-173, 177; Р.Корсакова; Родниковая; Светлая; Смирнова; Станиславского; Спортивная нечетные: 1, 5, 9-15; Терешковой; Целинная; Чайковского нечетные 47-109; четные 36-98; Черняховского; Чехова; Красина; Энтузиастов, Отрадная, Полевая, 312 База ремонта и поверки МОРФ, Химзаводская, Авиаторов четные: 24-60, нечетные: 23-53, Аэродромная, Геодезическая, З.Космодемьянской четные: 18-32, нечетные: 17-33.

Переулки: Маяковского; Аэродромный; Герцена; Терешковой, Горького.



Территория посёлка «Мичуринский», садоводческого общества «Швейник», «Озерный», «Заря», «Восток», «Бердь».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» (МБОУ СОШ № 9)

Улицы: 8 Марта четные 74-98, нечетные 71-97; Авиаторов нечетные: 1-21, четные: 2-22; Герцена нечетные: 15-115, четные: 20-112; Горького четные: 8-66, нечетные: 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, 11-61; Глинки четные: 2-18, нечетные: 1-13; Деньгина; Гоголя четные: 102-112, нечетные: 85-93; Ермака; З.Космодемьянской нечетные: 1-15, четные: 2-16; Макаренко; Маяковского четные: 78-160, нечетные: 77-151; Некрасова четные: 74-104, нечетные: 73-103; Орджоникидзе четные: 2-50, нечетные: 1-13, 13А; Островского четные: 80-130; нечетные: 63- 75; Пугачева; Пушкина четные: 62-142, нечетные: 61-139; Радищева четные: 2-69; нечетные: 1-70; Свердлова; К.Маркса четные: 34-42, нечетные: 33 - 45; Б.Хмельницкого; Школьная; Щетинкина нечетные: 1-33, четные: 2-28; Гастелло четные 2-16, нечетные 1-15; Геодезическая; Луговская четные: 86-118, нечетные: 83-129; Орджоникидзе; Пионерская; Радищева четные: 2-52; нечётные: 1-49; Разина; Чайковского четные: 2-34; нечетные: 1-45; Седова; Советская четные: 32-64, нечетные: 63-85, Гастелло нечетные: 1-15, четные: 2-14; Добролюбова нечетные 77-97, четные 78-98; Гоголя нечетные 61-81, четные 78-104; Белинского нечетные 73-91, четные 78-96; Чернышевского нечетные 77-95, четные 62-82.

Микрорайон Юго-Восточный.

Переулок Макаренко, Больничный

Территория садоводческого общества «Бытовик», «Кабачок».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 «Пересвет» (МБОУ СОШ № 10 «Пересвет»)

Улицы: 1-я Лесная; Весовая; Водобачная; Заводская; Комсомольская четные: 2, 2А, 2Б, 2/В, 2/Г, 4-18, 18/А, нечетные: 3, 5/А; Красный Сокол, Ленина четные: 2-18, 2А, 2Б, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12А, 16А, нечетные: 1- 23, 1А, 13/А; 13В; 15А; 15Б; 15В; 17А; 19А; 21А; 23; 23А, 25, 27; Линейная; ул. Тихая; Морская; 2-я Морская; Огнеупорная; Первомайская четные: 14-22; Песчаная; Попова четные: 2-18; нечетные: 1-35; 35/А; 35Б; 37.



Переулки: Водобачный, Ленина.Микрорайон «Зеленый остров», «Радужный», «Морской».Городок «Изумрудный».Жилые дома на территории санатория Бердский.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» (МБОУ СОШ № 11)

Улицы: Красная Сибирь 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120,122,124, 126, 128, 130, 133, 132, 134,136/1,136,138; Лунная 1, 2, 2А-10, 10А; Рогачева, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11А, 10, 14, 16; 30 лет Победы; Бердская; Искитимская четные: 2-24, нечетные: 1-23; Кольцова; Кордон; Павлова нечетные: 1-45, четные: 4, 4/1, 6А, 8, 10, 28-48; Пастухова; Пролетарская четные: 22-38а, нечетные: 13-27; Толстого; Фрунзе четные: 48-66, нечетные: 33-49, Боровая нечетные: 63-81, четные: 2-18.

Микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Территория садоводческого общества «Радист», «Дружба», «Чайка».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» (МБОУ СОШ № 12)

Улицы: Боровая четные: 94-102; Лунная 49; Зеленая роща, Красная Сибирь 123; Микрорайон 13, 14, 15, 15/А, 16, 16/А, 17, 18, 19, 20, 22А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41,42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 50.

Территория садоводческого общества «Мичуринец».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» (МБОУ СОШ № 13)

Улицы: Автолюбителей; Березовая; Гагарина, Красная Сибирь 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121; Красноармейская четные: 82-92, нечетные: 67-93; Лунная 16, 19, 20, 21, 22, 22/А, 24, 25; Мира; Октябрьская; Бердского Спецназа; Журавлиная; Новая; Космическая; Рогачева четные: 18,18А, 20, 20А, 22,22А, 24, 28, 32-46 нечетные 25-45, Урицкого четные: 58-82; 2-я Октябрьская; Свободы; Водосточная; Искитимская четные: 26-70, нечетные: 25-57; Красноармейская четные: 2-62, нечетные: 1-47; Краснофлотская четные: 2-52, нечетные: 1-51; Кутузова четные: 68-72; Майская; Новая; Партизанская четные: 2-54; нечетные: 1-85; Толбухина четные: 32-56, нечетные: 33-59; Урицкого четные: 2-56, нечетные: 3-49; Красноармейская четные: 64-80; нечетные: 49-65; Павлова четные: 50-54 нечетные: 51-79; Рабочая.

Переулки: Майский, Толбухина, 1-й Толбухина, 2-й Толбухина.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Экономический лицей» (МАОУ «Экономический лицей»)

Улицы: Комсомольская 13, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 28а, 32; Лелюха 3, 7, 9; Первомайская 3, 7а.

Микрорайон «Северный» нечетные.