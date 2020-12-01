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Торговать весь 2021 год разрешил центральному рынку в Бердске глава города

18:36 01.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По заявлению ООО «Вещевой рынок» на базаре будет работать в течение года универсальная ярмарка с соблюдением законодательства - сразу после новогодних праздников.

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Рынок в Бердске будет работать еще как минимум год

Мэр Бердска Евгений Шестернин разрешил работать универсальной ярмарке в течении целого года в центре города. 1 декабря 2020-го глава подписал соответствующее постановление.

- Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Вещевой рынок» проведение универсальной ярмарки «Ярмарка «Вещевой рынок» в период с 12.01.2021 по 12.01.2022 с режимом работы с 09.00 до 18.00 часов,за исключением понедельников, по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, 7А, - сказано в документе.

Организатор ярмарки на центральном бердском рынке обязан выполнить комплекс «мероприятий по проведению ярмарки, установленных действующим законодательством. Отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска должен уведомить организатора ярмарки о согласовании его заявления.

Кроме того, бердской мэрии необходимо направить уведомление об организации и проведении ярмарки в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы по вопросам экономического развития Жанну Шурову.

постановление рынок уведомление ярмарки
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