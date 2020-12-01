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Кровавого маньяка остановили, а он плачет: задержан убивший 25 пенсионерок

18:10 01.12.2020 Фото: МВД
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Все жертвы были убиты по одной схеме: преступник попадал в квартиры одиноких бабушек под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты.

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Правоохранители поймали 38-летнего Радика Тагирова в столице Татарстана

Утром, 1 декабря в Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Наводка на маньяка, которого не могли поймать несколько лет, поступила из федерального центра.

Как сообщил источник KazanFirst, Тагиров признает свою вину и раскаивается.

- Вину признает, плачет, - сообщил источник KazanFirst.

Расследование этого уголовного дела взяло на себя Главное следственное управление СК России.

Как предполагает следствие, свое первое убийство Тагиров совершил еще в 2011 году. Он нападал на женщин не только в Татарстане, но и в соседних регионах Поволжья. В 2017 году силовики предлагали 3 млн рублей за помощь в установлении и поиске преступника. Предполагается, что задержанный убил от 25 до 32 женщин.

В России вели поиски серийного маньяка-убийцы, жертвами которого стали 19 пожилых женщин от 75 до 90 лет. Все они проживали в 1-2-комнатных квартирах в первой линии от дороги, не выше 3-го этажа.

Его криминальная карьера началась в Казани, где он расправился с семью бабушками. Все убийства были совершены с 2011 по 2012 годы весной и осенью на территории Татарстана, Удмуртской Республики, Марий Эл, Пермского края. Все жертвы были убиты по одной схеме: преступник попадал в квартиры одиноких бабушек под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты.

Пожилые женщины сами пускали его за порог, после чего он нападал на них и душил руками или другими предметами - фартуком, бельевой веревкой, веником, проводом от утюга, подушкой, а потом забирал деньги и ценные вещи, оставлял после себя беспорядок и уходил, заперев дверь на ключ. Петли на шеях своих жертв он закручивал подручными предметами, например, столовой ложкой.

жертвы криминал маньяк убил электрик Радик Тагиров
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