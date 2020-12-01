Продлят ли новогодние каникулы в школах Новосибирской области, ответил министр Федорчук

Он обратил внимание, что детсады и начальная школа смогут провести новогодние утренники внутри классов без гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Праздников с массовым скоплением учащихся не будет.

В Новосибирской области решили не продлевать новогодние каникулы

Новогодние каникулы в Новосибирской области, которые ранее планировали продлить в образовательных учреждениях в случае сложной эпидемиологической ситуации, пройдут в запланированные даты. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вопрос о возможном продлении новогодних каникул сейчас не рассматривается - ожидается, что они пройдут в ранее согласованные даты", - сообщил министр образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

По словам министра, в школах Новосибирской области на 30 ноября коронавирус выявлен у 191 человек, в том числе у 96 детей, в дошкольных организациях - у 113 человек, в том числе 30 детей. На больничном из-за коронавируса и других заболеваний находится 3 121 педагог, что составляет 8% от общего числа. Данные по заболевшим соизмеримы с показателями прошлой недели, уточнили в пресс-службе.

Федорчук обратил внимание, что дошкольные учреждения и начальная школа смогут провести новогодние утренники внутри классов без гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Праздников с массовым скоплением учащихся не будет.

Осенние каникулы для школьников Новосибирска были продлены до двух недель. Предполагалось, что они продлятся с 26 октября по 9 ноября, однако позднее их увеличили еще на неделю - до 16 ноября. Обучение после каникул продолжилось в смешанном формате. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы и малокомплектные школы - заочно.

По данным оперативного штаба, на утро 1 декабря в регионе выявлено 22 864 случая COVID-19 (+177 за сутки). Выздоровели 18 574 пациента (+166 за сутки). Умерли еще семь пациентов, таким образом общее число смертей среди носителей вируса составило в регионе 750 человек.