01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Получили инвалидность сотни тысяч россиян по упрощенной из-за коронавируса схеме

18:54 01.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Действие временного порядка оформления и продления инвалидности продлено до 1 марта 2021 года.

% name% title
Более 1,1 млн граждан воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы

Более 1,1 млн граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Из них для порядка 350 тысяч граждан инвалидность установлена впервые, а более 750 тыс. граждан продлевали этот статус или изменяли группу инвалидности, сообщил Минтруд.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро Медико-социальной экспертизы. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Напомним, что изначально временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. В последующем действие временного порядка было продлено до 1 марта 2021 года.

автоматически инвалидность коронавирус экспертизы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Новый порядок упрощает жизнь инвалидам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В шаге от спасения: Прототип вакцины от ВИЧ создал новосибирский "Вектор"
20:23 01-12-2020
В шаге от спасения: Прототип вакцины от ВИЧ создал новосибирский
5 Вкуснейших закусок на Новый 2021 год. Такого еще не было!
20:20 01-12-2020
5 Вкуснейших закусок на Новый 2021 год. Такого еще не было!
Доплату в 5000 рублей за классное руководство получают все учителя без проблем, заверили в Минпросвещения
20:11 01-12-2020
Доплату в 5000 рублей за классное руководство получают все учителя без проблем, заверили в Минпросвещения
Занижают смертность от COVID-19 в Новосибирской области? Расследование "Медиазоны" 1
19:59 01-12-2020
Занижают смертность от COVID-19 в Новосибирской области? Расследование
Подробный лунный календарь маникюра на 2021 год
19:50 01-12-2020
Подробный лунный календарь маникюра на 2021 год
БердскНовые границы относящихся к каждой школе участков установил мэр Бердска с учетом СНТ. Списки адресов
19:45 01-12-2020
Новые границы относящихся к каждой школе участков установил мэр Бердска с учетом СНТ. Списки адресов
Тревожно: Забиты до отказа ковидные госпитали в 17 регионах России 1
19:30 01-12-2020
Тревожно: Забиты до отказа ковидные госпитали в 17 регионах России
10 лучших дней для засолки капусты по лунному календарю в декабре 2020 года
19:20 01-12-2020
10 лучших дней для засолки капусты по лунному календарю в декабре 2020 года
Гигантскую раковую опухоль весом 2,5 кг достали из живота пациентки хирурги Новосибирска
19:07 01-12-2020
Гигантскую раковую опухоль весом 2,5 кг достали из живота пациентки хирурги Новосибирска
Получили инвалидность сотни тысяч россиян по упрощенной из-за коронавируса схеме
18:54 01-12-2020
Получили инвалидность сотни тысяч россиян по упрощенной из-за коронавируса схеме