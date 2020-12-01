Получили инвалидность сотни тысяч россиян по упрощенной из-за коронавируса схеме

Более 1,1 млн граждан воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы

Более 1,1 млн граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Из них для порядка 350 тысяч граждан инвалидность установлена впервые, а более 750 тыс. граждан продлевали этот статус или изменяли группу инвалидности, сообщил Минтруд.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро Медико-социальной экспертизы. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Напомним, что изначально временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. В последующем действие временного порядка было продлено до 1 марта 2021 года.