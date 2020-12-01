Гигантскую раковую опухоль весом 2,5 кг достали из живота пациентки хирурги Новосибирска

Пациентка уже готовится к выписке. Ей предстоит реабилитация, организму нужно приспособиться жить без одной почки и селезенки.

Гигантскую опухоль удалили хирурги Новосибирского онкодиспансера

Команда хирургов клиники провела сложную обширную операцию 46-летней жительнице Новосибирска. Женщине удалили злокачественное новообразование в забрюшинном пространстве весом 2,5 килограмма .

Два года назад женщину уже оперировали в Новосибирском онкодиспансере. Тогда у нее в забрюшинном пространстве образовалась доброкачественная опухоль размером около 30 сантиметров. Онкологи смогли удалить липому, сохранив левую почку и мочеточники, расположенные рядом.

«И вот, спустя два года, женщина вновь обратилась к нам, - рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Вадим Захаров. - Рядом с тем же местом, где мы два года назад ее оперировали образовалась большая опухоль, которая столь велика, что ее можно увидеть невооруженным взглядом. Взятые посредством трепанбиопсии образцы опухоли, что она злокачественная и весьма агрессивная – липосаркома. Опухоль росла и развивалась очень быстро и агрессивно, ведь женщина эти два года после удаления липомы наблюдалась у врачей, хирургов, не пропускала плановых обследований, даже проходила хирургическое лечение по поводу кишечной непроходимости, однако никаких новых новообразований не было обнаружено за все это время. Это свидетельствует о том, что липосаркома выросла до таких больших размеров буквально за несколько месяцев».

Консилиум врачей сначала назначил химиотерапию, чтобы попытаться уменьшить размер опухоли, однако липосаркома оказалась невосприимчива к препаратам, и с удалением решили не медлить.

Операция длилась 3 часа. В процессе вмешательства выяснилось, что опухоль со всех сторон охватила левую почку. Хирургам пришлось удалить почку вместе с опухолью, а также селезенку, часть поджелудочной железы и ближайшие лимфатические узлы. Важно было во время операции не повредить капсулу опухоли. Иначе ток лимфы мог разнести злокачественные клетки по всему организму. Благодаря мастерству команды хирургов: Вадима Захарова, Александра Соболева и Андрея Нибожина удалось извлечь опухоль в неповрежденной оболочке. Вес липомы оказался более 2,5 килограммов, а длина – около 50 см.

Пациентка уже почти восстановилась после тяжелой операции и сейчас готовится к выписке. Ей предстоит реабилитация, организму нужно приспособиться жить без одной почки и селезёнки. Женщина останется под наблюдением специалистов Новосибирского онкодиспансера, сообщили 1 декабря в региональном минздраве.