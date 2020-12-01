Тревожно: Забиты до отказа ковидные госпитали в 17 регионах России

Особенно Минздрав озабочен ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Михаил Мурашко также отметил, что в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с коронавирусом

Резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург", - сказал министр.

Глава Минздрава РФ добавил, что около 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом на данный момент свободны.

"Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%", - сообщил он.

Мурашко также заявил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось.

"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что свободные реанимационные койки имеются в достаточном количестве.