Занижают смертность от COVID-19 в Новосибирской области? Расследование "Медиазоны"

Новосибирская область попала в список регионов, где занижают статистику по COVID-19

Региональные и федеральные власти имеют оперативные данные о ежедневной смертности в коронавирусных больницах, используют их для внутренних расчетов. Но половина регионов, в том числе и Новосибирская область, публикуют цифры, занижая их. К такому выводу пришла «Медиазона» в исследовании при участии редакции «Медузы».

С журналистами вышел на связь пользователь Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пожелавший остаться анонимным, и представил доказательства того, что действительно имеет доступ к системе, а также прислал архив с файлами, скачанными из ИЦК.

Проанализировав данные, журналисты составили список регионов, которые занижают статистику при помощи понижающего коэффициента.

В перечень вошла Новосибирская область и еще 18 субъектов.

«Оперативные штабы 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях на коронавирусных койках из ИЦК, умножая их на понижающий коэффициент — то есть, занижая показатели смертности, например, на ⅓ или на другое значение. В результате графики похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше», — пишет издание.