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Занижают смертность от COVID-19 в Новосибирской области? Расследование "Медиазоны"

19:59 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Проанализировав данные, журналисты составили список регионов, которые занижают статистику при помощи понижающего коэффициента.

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Новосибирская область попала в список регионов, где занижают статистику по COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Занижают смертность от COVID-19 в Новосибирской области? Расследование "Медиазоны"Тревожно: Забиты до отказа ковидные госпитали в 17 регионах РоссииЕщё 695 новостей

Региональные и федеральные власти имеют оперативные данные о ежедневной смертности в коронавирусных больницах, используют их для внутренних расчетов. Но половина регионов, в том числе и Новосибирская область, публикуют цифры, занижая их. К такому выводу пришла «Медиазона» в исследовании при участии редакции «Медузы».

С журналистами вышел на связь пользователь Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пожелавший остаться анонимным, и представил доказательства того, что действительно имеет доступ к системе, а также прислал архив с файлами, скачанными из ИЦК.

Проанализировав данные, журналисты составили список регионов, которые занижают статистику при помощи понижающего коэффициента.

В перечень вошла Новосибирская область и еще 18 субъектов.

«Оперативные штабы 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях на коронавирусных койках из ИЦК, умножая их на понижающий коэффициент — то есть, занижая показатели смертности, например, на ⅓ или на другое значение. В результате графики похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше», — пишет издание.

COVID-19 журналисты коронавирус мониторинг оперштаб смертность список регионов
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От редакции

Заболевших и умерших в реальности гораздо больше?

Аноним, 01 декабря 2020 20:11
Да вообще все врут. Пишут, что умерли типа ОТ коронавируса, а не С коронавирусом - это разные вещи!

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