Доплату в 5000 рублей за классное руководство получают все учителя без проблем, заверили в Минпросвещения

Выплата установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Минпросвещения: проблем с начислением выплат за классное руководство нет

Минпросвещения контролирует начисление выплат в размере 5 тысяч рублей классным руководителям, сбоев в этом процессе нет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Мы контролируем выплату (классным руководителям. — прим. ред.), установленную президентом. Здесь никаких сбоев нет», — сказал он.

Специальная доплата в размере 5 тысяч рублей за работу классным руководителям установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство за педагогами также сохранены.

Получать данную надбавку будут педагоги всех российских школ. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, вознаграждение будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.