В шаге от спасения: Прототип вакцины от ВИЧ создал новосибирский "Вектор"

В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Попова уточнила, что прототипы создали несколько отечественных организаций, в частности центр "Вектор".
В конце ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что препарат для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы. Он отметил, что мир находится в шаге от появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему. Он может приводить к СПИДу.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — конечная стадия ВИЧ, при которой организм теряет способность сопротивляться каким-либо инфекциям.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.