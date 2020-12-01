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В шаге от спасения: Прототип вакцины от ВИЧ создал новосибирский "Вектор"

20:23 01.12.2020 Фото: pexels
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Мир находится на пороге появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения, которое приводит к СПИДу.

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Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ

В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.

Попова уточнила, что прототипы создали несколько отечественных организаций, в частности центр "Вектор".

В конце ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что препарат для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы. Он отметил, что мир находится в шаге от появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему. Он может приводить к СПИДу.

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — конечная стадия ВИЧ, при которой организм теряет способность сопротивляться каким-либо инфекциям.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

вакцина иммунодефицит инфекционное заболевание прототип Анна Попова Алексей Мазус
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