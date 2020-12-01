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На секс-вечеринке в изоляцию задержали депутата и дипломатов

20:29 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Информация о личностях нарушителей не приводится, сообщается, что все участвовавшие были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

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На секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и несколько дипломатов

Полицейские Брюсселя пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров в нарушение действующих в Бельгии мер изоляции из-за коронавируса, в связи с инцидентом были оштрафованы депутат Европейского парламента и несколько дипломатов, сообщает во вторник газета The Brussels Times.

По информации прокуратуры, на мероприятие, которое состоялось в минувшую пятницу, собрались 25 человек. При появлении полиции, присутствовавший на вечеринке депутат Европарламента попытался скрыться, но был задержан и допрошен.

Информация о личностях нарушителей не приводится, сообщается, что все участвовавшие были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время в Бельгии действуют ограничительные меры в связи со второй волной эпидемии коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22.00 до 6.00 (0.00-8.00 мск) действует комендантский час. Запрещено проведение любых массовых мероприятий.

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