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О положенных выплатах и льготах уведомлять россиян начнут с 1 декабря 2020

21:15 01.12.2020 Фото: Википедии
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Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

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С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

С 1 декабря россияне смогут узнать о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом во вторник, 1 декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруда.

Извещение граждан будет обеспечиваться на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения. На портале госуслуг можно будет ознакомиться со сведениями о персональных льготах и выплатах для родителей, пенсионеров, безработных и других категорий граждан. Меры соцподдержки обеспечивают Минтруд, Пенсионный фонд, фонд социального страхования, а также подведомственные учреждения.

«К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», — приводит издание слова главы ведомства Антона Котякова.

Отмечается, что сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

выплата госуслуги кабинет льгота технологии Антон Котяков
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