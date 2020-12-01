Голодовку "до победы" объявили обманутые дольщики микрорайона Новосибирска

Пятеро протестующих разместились в вагончике рядом с недостроенными домами. Власти объявили, что проблемные объекты Новомарусино будут достраиваться уже в 2021 году.

Обманутые дольщики Новомарусино начали голодовку

Дольщики новосибирского микрорайона Новомарусино начали бессрочную голодовку в вагончике рядом с недостроенными домами. Ранее они безуспешно требовали встречи с руководством региона.

Несколько человек из числа обманутых дольщиков Новомарусино начали бессрочную голодовку, сообщили они Тайге.инфо. Они намерены отказываться от еды «до победы». Под «победой» участники голодовки считают «решение наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» по Новомарусино.

Пятеро протестующих разместились в вагончике рядом с недостроенными домами микрорайона. Ранее они неоднократно пикетировали мэрию Новосибирска и правительство региона. Они также потребовали личной встречи с губернатором и решения проблемы недостроенного жилья через правительственный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что проблемные объекты микрорайона «Новомарусино» будут достраиваться с использованием механизма московского ППК «Фонд». Работы планируется начать уже в 2021 году. На эти цели заложены средства областного и федерального бюджетов.

«Достройка жилых домов в «Новомарусино» находится на постоянном контроле регионального минстроя. Мы нашли пути выхода из ситуации, теперь дело за арбитражным управляющим. Формы привлечения внимания, которые сегодня избрали некоторые граждане, носят исключительно политический контекст. В настоящее время необходимо устранить технические замечания и представить документы для рассмотрения на Наблюдательном совете ППК «Фонд», – заявил замминистра строительства региона Алексей Колмаков.

Квартиры в микрорайоне Новомарусино покупали молодые семьи, в том числе по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Дома должны были сдать в 2016 году.

Его возводила компания «Доступное жилье Новосибирск» в районе золоотвала ТЭЦ-3. Земли частично принадлежали городу и поставщику тепла для АО «СИБЭКО», которое также управляет ТЭЦ-3. «СИБЭКО» входило в RU-COM, совет директоров которого до февраля 2016 года возглавлял Михаил Абызов. Позже он стал министром Открытого правительства РФ.

В 2019 году арбитражный суд признал ООО «ДЖН» банкротом. В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, которое стало одним из крупнейших долгостроев города.

Без квартир остались около 700 семей. 130 квартир в Новомарусино приобрела мэрия Новосибирска, представители городской и региональной власти участвовали в торжественном открытии первой очереди микрорайона.