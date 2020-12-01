01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Голодовку "до победы" объявили обманутые дольщики микрорайона Новосибирска

22:01 01.12.2020 Фото: tayga.info
0

Пятеро протестующих разместились в вагончике рядом с недостроенными домами. Власти объявили, что проблемные объекты Новомарусино будут достраиваться уже в 2021 году.

% name% title
Обманутые дольщики Новомарусино начали голодовку

Дольщики новосибирского микрорайона Новомарусино начали бессрочную голодовку в вагончике рядом с недостроенными домами. Ранее они безуспешно требовали встречи с руководством региона.

Несколько человек из числа обманутых дольщиков Новомарусино начали бессрочную голодовку, сообщили они Тайге.инфо. Они намерены отказываться от еды «до победы». Под «победой» участники голодовки считают «решение наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» по Новомарусино.

Пятеро протестующих разместились в вагончике рядом с недостроенными домами микрорайона. Ранее они неоднократно пикетировали мэрию Новосибирска и правительство региона. Они также потребовали личной встречи с губернатором и решения проблемы недостроенного жилья через правительственный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что проблемные объекты микрорайона «Новомарусино» будут достраиваться с использованием механизма московского ППК «Фонд». Работы планируется начать уже в 2021 году. На эти цели заложены средства областного и федерального бюджетов.

«Достройка жилых домов в «Новомарусино» находится на постоянном контроле регионального минстроя. Мы нашли пути выхода из ситуации, теперь дело за арбитражным управляющим. Формы привлечения внимания, которые сегодня избрали некоторые граждане, носят исключительно политический контекст. В настоящее время необходимо устранить технические замечания и представить документы для рассмотрения на Наблюдательном совете ППК «Фонд», – заявил замминистра строительства региона Алексей Колмаков.

Квартиры в микрорайоне Новомарусино покупали молодые семьи, в том числе по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Дома должны были сдать в 2016 году.

Его возводила компания «Доступное жилье Новосибирск» в районе золоотвала ТЭЦ-3. Земли частично принадлежали городу и поставщику тепла для АО «СИБЭКО», которое также управляет ТЭЦ-3. «СИБЭКО» входило в RU-COM, совет директоров которого до февраля 2016 года возглавлял Михаил Абызов. Позже он стал министром Открытого правительства РФ.

В 2019 году арбитражный суд признал ООО «ДЖН» банкротом. В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, которое стало одним из крупнейших долгостроев города.

Без квартир остались около 700 семей. 130 квартир в Новомарусино приобрела мэрия Новосибирска, представители городской и региональной власти участвовали в торжественном открытии первой очереди микрорайона.

арбитраж банкрот голодовка дольщики обманутые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дома достроят в обещанные сроки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наташа Королёва кардинально сменила имидж после измены Тарзана. Косит под молодую любовницу
22:50 01-12-2020
Наташа Королёва кардинально сменила имидж после измены Тарзана. Косит под молодую любовницу
Сколько зарабатывает ставшая главой уборщица: в 10 раз больше, чем до выборов
22:21 01-12-2020
Сколько зарабатывает ставшая главой уборщица: в 10 раз больше, чем до выборов
Как спать, чтобы всегда высыпаться
22:20 01-12-2020
Как спать, чтобы всегда высыпаться
Голодовку "до победы" объявили обманутые дольщики микрорайона Новосибирска
22:01 01-12-2020
Голодовку
С Днем банковского работника замечательные сердечные поздравления на 2 декабря 2020 года
21:50 01-12-2020
С Днем банковского работника замечательные сердечные поздравления на 2 декабря 2020 года
Ефремов наконец это сделал: Так долго ждали родные погибшего в ДТП Захарова
21:42 01-12-2020
Ефремов наконец это сделал: Так долго ждали родные погибшего в ДТП Захарова
Детальный прогноз на среду 2 декабря 2020 года от астрологов для каждого знака зодиака
21:20 01-12-2020
Детальный прогноз на среду 2 декабря 2020 года от астрологов для каждого знака зодиака
О положенных выплатах и льготах уведомлять россиян начнут с 1 декабря 2020
21:15 01-12-2020
О положенных выплатах и льготах уведомлять россиян начнут с 1 декабря 2020
Ученики отравились антисептиком в школе: Уборщицы перестарались
20:57 01-12-2020
Ученики отравились антисептиком в школе: Уборщицы перестарались
Мирослава Карпович ежедневно привозит еду Павлу Прилучному из ресторана в больницу 1
20:50 01-12-2020
Мирослава Карпович ежедневно привозит еду Павлу Прилучному из ресторана в больницу