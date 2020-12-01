Сколько зарабатывает ставшая главой уборщица: в 10 раз больше, чем до выборов

Раскрыта зарплата победившей на выборах уборщицы

Председатель регионального отделения Партии пенсионеров Валерий Громов раскрыл зарплату победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщицы Марины Удгодской. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, сейчас заработок Удгодской составляет около 30 тысяч рублей в месяц. Громов также отметил, что уборщицей она зарабатывала примерно три тысячи рублей.

Ранее Партия пенсионеров предложила бывшей уборщице выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.

Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах по просьбе предыдущего главы Николая Локтева. В результате Удгодская получила 84 голоса, а Локтев — 46. Бывшая уборщица вступила в должность 1 октября и в тот же день приступила к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ее победу, подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.